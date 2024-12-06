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В МИД ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС за отказ от доллара - РИА Новости, 06.12.2024
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06:27 06.12.2024 (обновлено: 06:47 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/mid-1987644901.html
В МИД ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС за отказ от доллара
В МИД ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС за отказ от доллара - РИА Новости, 06.12.2024
В МИД ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС за отказ от доллара
Работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет вестись, несмотря на заявления избранного президента США ввести 100% пошлины в ответ,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:27
2024-12-06T06:47
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россия
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек – РИА Новости. Работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет вестись, несмотря на заявления избранного президента США ввести 100% пошлины в ответ, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Это расчетная платформенная возможность. Конечно (работа над ней - ред.) будет продолжаться", - сказал Панкин на полях XVII Веронского Евразийского Экономического Форума. Он уточнил, что речь не идет об общей валюте. "Это не евро, не евро-БРИКС, или БРИКС-евро", - сказал замминистра. Кроме того, по его мнению, заявления избранного президента США Трампа о введении 100% пошлин в случае появления валюты БРИКС, которые были несколько дней назад, не могли повлиять на решения по этому вопросу. "Это абсолютно не так. Думаю, что заявления избранного президента США будут еще меняться. Не один раз и в ту, и в другую сторону. Что свойственно ему было в первый срок (президентства Трампа - ред.)", - заключил Панкин.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
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экономика, сша, россия, александр панкин, владимир путин, брикс
Экономика, США, Россия, Александр Панкин, Владимир Путин, БРИКС
В МИД ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС за отказ от доллара

Панкин: БРИКС будет создавать расчетный инструмент, несмотря на угрозы Трампа

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлександр Панкин
Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Александр Панкин . Архивное фото
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек – РИА Новости. Работа по созданию расчетного инструмента для стран-участниц БРИКС будет вестись, несмотря на заявления избранного президента США ввести 100% пошлины в ответ, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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"Это расчетная платформенная возможность. Конечно (работа над ней - ред.) будет продолжаться", - сказал Панкин на полях XVII Веронского Евразийского Экономического Форума.
Он уточнил, что речь не идет об общей валюте.
"Это не евро, не евро-БРИКС, или БРИКС-евро", - сказал замминистра.
Кроме того, по его мнению, заявления избранного президента США Трампа о введении 100% пошлин в случае появления валюты БРИКС, которые были несколько дней назад, не могли повлиять на решения по этому вопросу.
"Это абсолютно не так. Думаю, что заявления избранного президента США будут еще меняться. Не один раз и в ту, и в другую сторону. Что свойственно ему было в первый срок (президентства Трампа - ред.)", - заключил Панкин.
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ЭкономикаСШАРоссияАлександр ПанкинВладимир ПутинБРИКС
 
 
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