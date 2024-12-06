https://ria.ru/20241206/metro-1987594749.html

Комфорт, дизайн и скорость: чем удивляют современные поезда метро Москвы

Комфорт, дизайн и скорость: чем удивляют современные поезда метро Москвы - РИА Новости, 06.12.2024

Комфорт, дизайн и скорость: чем удивляют современные поезда метро Москвы

Столичное метро известно своими преимуществами – поезда ходят с минимальными интервалами, схема линий логичная и понятная, а интерьеры станций – настоящие... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:51

2024-12-06T11:51

2024-12-06T11:51

общество

москва

россия

сергей собянин

московский метрополитен

метровагонмаш

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971606450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01ec021a6794aa8e0fe32bd9bde495ce.jpg

Столичное метро известно своими преимуществами – поезда ходят с минимальными интервалами, схема линий логичная и понятная, а интерьеры станций – настоящие произведения искусства. Подземка давно стала приоритетным видом транспорта для тех, кто привык рассчитывать свое время. Московский метрополитен находится в непрерывном развитии, строятся станции, обновляется подвижной состав. Вагоны нового поколения становятся все более комфортными как для пассажиров, так и для машинистов. Особое внимание уделяется дизайну и безопасности. Современные поезда сегодня – это всегда стабильный уровень комфорта: Wi-Fi, зарядки для телефонов, удобные кресла, сквозные проходы, широкие двери. С марта этого года по Замоскворецкой линии стали курсировать поезда "Москва-2024". Вагоны на 95% состоят из отечественных комплектующих и отвечают всем требованиям технологичности и комфорта современного транспорта. Производят составы на мытищинском заводе "Метровагонмаш" (МВМ). Кстати, первый вагон столичного метро в этом году отметил свое 90-летие и его тоже делали на "Метровагонмаше". По данным пресс-службы Московского метрополитена, столичное метро ежегодно пополняется примерно 300 новыми вагонами. В 2025 году на обновление транспортного парка столицы будет выделено более 80 миллиардов рублей, в том числе и на закупку новых вагонов метро.Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что "с 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился почти в два раза – до 12 лет. Все благодаря закупке поездов новых серий, новых поколений". Эксперты подтверждают, что процесс модернизации и совершенствования техники идет непрерывно."Он базируется на опыте перевозок Московского метрополитена: инженеры анализируют информацию, которую получают от эксплуатирующих организаций. Есть изменения, которые не очевидны для пассажиров", - говорит директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко. При этом он добавил, что эти изменения важны для машиниста: в новом поезде более удобная и понятная панель управления, усовершенствовано пространство, в котором сотрудник метрополитена находится долгое время. Также в кабинете машиниста появилась подсветка для маршрутного расписания и разъем для подзарядки гаджетов. В самом же поезде "Москва-2024" USB-зарядки для пассажиров перенесли из сидений в поручни, а в головных вагонах установили аппарели для маломобильных граждан. По словам гендиректора компании "ТМХ городской транспорт" Дарьи Марку, делая вагоны для московского метро производитель решает задачу со звездочкой."Столичный метрополитен одна из самых популярных транспортных систем в мире. Ежедневно его услугами пользуется более 8 миллионов человек. При этом мы видим запрос не только на зарядные устройства, навигационные табло и прочее, но и на индивидуальное пространство. Как этого достичь? Одно из решений можно увидеть в поезде "Москва-2024", где сидящего у двери пассажира отделяет от входящих в вагон людей перегородка, перед ним на поручне своя зарядка. А, к примеру, на Филевской линии с 2018 года ходят поезда, где сиденья развернуты поперек вагона. Это было сделано, потому что на линии умеренный пассажиропоток и она частично проходит по поверхности. Человек садится в кресло и наслаждается видом из окна", - отметила Марку.Большое количество пассажиров привело и к еще одному решению. Ширина дверных проемов у поездов "Москва-2020" и "Москва-2024" одна из самых широких в мире - 1600 миллиметров. Благодаря этому значительно ускорился пассажирообмен. А за счет обновленной конструкции кресел в салоне "Москвы-2024" стало больше места. Теперь в вагоне может разместиться на 17 человек больше. Шире стали навигационные табло над дверьми, появилась информация о выходах со станций, скорости движения состава, температуре в салоне, переходах на станциях. Что немаловажно: в вагонах серий "Москва" установлены специальные бактерицидные лампы и обеспечена хорошая шумоизоляция. Сегодняшние требования пассажиров московского метро к уровню комфорта и безопасности довольно высокие, и, как отмечает Трофименко, новые вагоны полностью им отвечают. Интересно, что дизайн поезда "Москва-2024" – это народный выбор. Голосование за вариант отделки салона проходило на выставке "Манеж" в 2023 году. Победил вариант в экостиле. Кстати, поезда серии "Москва" признаны мировым профессиональным сообществом. "Москва-2020" получила премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн в категории "Поезда и самолеты". А серия "Москва-2024" в этом году "взяла" серебряную награду международной премии A'Design Award 2024 в Италии в категории "Промышленный дизайн", а также стала победителем премии "Лучший промышленный дизайн России", заняв 1 место в категории "народное голосование" в номинации "Транспортный дизайн".По данным Градостроительного комплекса Москвы, с 2011 года в столице построили и реконструировали около 250 километров линий, 119 станций метро и МЦК, четыре дополнительных вестибюля, 12 электродепо метро. Также совместно с РЖД запущены четыре линии Московских центральных диаметров: 303 километра путей и 137 станций."Можно отметить высокие темпы строительства линий и станций, это позитивно", – отмечает председатель межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров", член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. При этом важно то, что сегодня построенные станции оснащаются всем необходимым для передвижения маломобильных граждан, подчеркивает Трофименко. "Главный результат этого года – запущена новая Троицкая линия метро, это выдающееся событие, которое происходит не каждый год. Сейчас она идет от станции БКЛ "Новаторская" до "Тютчевской", а дальше пойдет еще ниже — до станции "Новомосковская" с пересадкой на Сокольническую линию, а в перспективе — до города Троицк. Эта линия станет одной из самых протяженных в метро и самой длинной линией за пределами МКАД. В верхней части линии тоже проводится активное строительство — она дойдет до станции МЦК "ЗИЛ", с которой в будущем будет возможно сделать пересадку на новую Бирюлевскую линию метро", - говорит эксперт.Он добавил, что в ближайшие несколько лет планируется запуск еще двух линий метро: Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Также планируется вводить в эксплуатацию новые станции, в том числе на старых линиях. Например, на Кольцевой линии планируется строительство станции "Суворовская", между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Она станет пересадочной на Люблинско-Дмитровскую ветку.Кстати, Троицкая линия стала 16-й по счету в московском метро. Столичный метрополитен всегда славился своей красотой и удобством, а сегодня он может считаться и одним из самых технологичных сооружений в мире. Например, уже три месяца работают первые в России цифровые станции городского транспорта. В своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин писал, что пассажиры уже оценили нововведения: "Больше всего люди остались довольны индикацией загруженности вагонов и информативностью цифровой навигации. Кстати, в разработке всех технологий участвовали отечественные компании".Цифровые указатели помогают планировать поездки, на сенсорных стелах можно найти схему станции, а также карту района. Мини-проекторы на эскалаторах информируют о погоде, а цифровая стойка "Живое общение" на станции "Марьина Роща" за три месяца работы ответила примерно на шесть тысяч вопросов пассажиров.

https://realty.ria.ru/20241120/moskva-1984755633.html

https://ria.ru/20241113/efimov-1983571424.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, сергей собянин, московский метрополитен, метровагонмаш, московское центральное кольцо (мцк)