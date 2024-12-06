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МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть - РИА Новости, 06.12.2024
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11:48 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/mchs-1987684652.html
МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть
МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть - РИА Новости, 06.12.2024
МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть
Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:48
2024-12-06T11:48
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары этого жидкого металла при вдыхании могут вызвать интоксикацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Ртуть не способна проникнуть через кожные покровы человека", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что в случае наличия у человека ран или царапин данный металл вполне может попасть в кровоток и оказать токсичное воздействие на организм. Поэтому разлившуюся ртуть не надо трогать руками. "Также очень опасны испарения этого металла. При вдыхании они негативно воздействуют на организм человека, вызывая интоксикацию", - резюмировал представитель ведомства.
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здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть

МЧС: разлившаяся ртуть может попасть в кровоток через царапины

CC BY-SA 3.0 / W. Oelen / Металлическая ртуть
Металлическая ртуть - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY-SA 3.0 / W. Oelen /
Металлическая ртуть. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары этого жидкого металла при вдыхании могут вызвать интоксикацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Ртуть не способна проникнуть через кожные покровы человека", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что в случае наличия у человека ран или царапин данный металл вполне может попасть в кровоток и оказать токсичное воздействие на организм. Поэтому разлившуюся ртуть не надо трогать руками.
"Также очень опасны испарения этого металла. При вдыхании они негативно воздействуют на организм человека, вызывая интоксикацию", - резюмировал представитель ведомства.
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