https://ria.ru/20241206/mchs-1987684652.html

МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть

МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть - РИА Новости, 06.12.2024

МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть

Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:48

2024-12-06T11:48

2024-12-06T11:48

здоровье - общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары этого жидкого металла при вдыхании могут вызвать интоксикацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Ртуть не способна проникнуть через кожные покровы человека", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что в случае наличия у человека ран или царапин данный металл вполне может попасть в кровоток и оказать токсичное воздействие на организм. Поэтому разлившуюся ртуть не надо трогать руками. "Также очень опасны испарения этого металла. При вдыхании они негативно воздействуют на организм человека, вызывая интоксикацию", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20241009/kofe-1928119927.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)