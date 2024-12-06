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МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть
МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть - РИА Новости, 06.12.2024
МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть
Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:48
2024-12-06T11:48
2024-12-06T11:48
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары этого жидкого металла при вдыхании могут вызвать интоксикацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Ртуть не способна проникнуть через кожные покровы человека", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что в случае наличия у человека ран или царапин данный металл вполне может попасть в кровоток и оказать токсичное воздействие на организм. Поэтому разлившуюся ртуть не надо трогать руками. "Также очень опасны испарения этого металла. При вдыхании они негативно воздействуют на организм человека, вызывая интоксикацию", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20241009/kofe-1928119927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, почему опасно трогать разлившуюся ртуть
МЧС: разлившаяся ртуть может попасть в кровоток через царапины
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разлившаяся ртуть при наличии у человека каких-либо ран или даже царапин на руках может попасть в кровоток, оказав токсичное воздействие на организм, а пары этого жидкого металла при вдыхании могут вызвать интоксикацию, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Ртуть не способна проникнуть через кожные покровы человека", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что в случае наличия у человека ран или царапин данный металл вполне может попасть в кровоток и оказать токсичное воздействие на организм. Поэтому разлившуюся ртуть не надо трогать руками.
"Также очень опасны испарения этого металла. При вдыхании они негативно воздействуют на организм человека, вызывая интоксикацию", - резюмировал представитель ведомства.