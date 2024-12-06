https://ria.ru/20241206/mchs-1987644783.html

Пожар в санатории в Тверской области потушили

Пожар в санатории в Тверской области потушили - РИА Новости, 06.12.2024

Пожар в санатории в Тверской области потушили

Пожар в столовой санатория в тверском в селе Игуменка потушен, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T06:22

2024-12-06T06:22

2024-12-06T10:44

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в столовой санатория в тверском в селе Игуменка потушен, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что кровля столовой в санатории загорелась на 500 квадратных метрах в селе Игуменка Тверской области, пострадавших нет. На месте работали более 40 специалистов и 12 единиц техники. "МЧС России: пожар в Тверской области ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241202/pozhar-1986868692.html

россия

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2024

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)