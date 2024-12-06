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Пожар в санатории в Тверской области потушили
Пожар в санатории в Тверской области потушили - РИА Новости, 06.12.2024
Пожар в санатории в Тверской области потушили
Пожар в столовой санатория в тверском в селе Игуменка потушен, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:22
2024-12-06T06:22
2024-12-06T10:44
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в столовой санатория в тверском в селе Игуменка потушен, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что кровля столовой в санатории загорелась на 500 квадратных метрах в селе Игуменка Тверской области, пострадавших нет. На месте работали более 40 специалистов и 12 единиц техники. "МЧС России: пожар в Тверской области ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в санатории в Тверской области потушили
МЧС: пожар в столовой санатория в Тверской области потушили