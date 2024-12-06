https://ria.ru/20241206/mchs-1987640869.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 06.12.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:20
2024-12-06T04:20
2024-12-06T04:20
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987627661.html
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС объявили о воздушной опасности в Липецкой области