https://ria.ru/20241206/mchs-1987640869.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 06.12.2024

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T04:20

2024-12-06T04:20

2024-12-06T04:20

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987627661.html

липецкая область

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2024

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)