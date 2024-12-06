https://ria.ru/20241206/matvienko-1987817931.html

Матвиенко отметила роль законодателей в построении Союзного государства

Матвиенко отметила роль законодателей в построении Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024

Матвиенко отметила роль законодателей в построении Союзного государства

Четверть века общими усилиями Россия и Белоруссия продолжают реализовывать волю двух народов по созданию единого сильного Союзного государства, в осуществлении... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:50

2024-12-06T19:50

2024-12-06T19:50

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

валентина матвиенко

наталья кочанова

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Четверть века общими усилиями Россия и Белоруссия продолжают реализовывать волю двух народов по созданию единого сильного Союзного государства, в осуществлении намеченных планов важная роль принадлежит законодателям, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенатор приняла участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое прошло в Минске. "Четверть века общими усилиями мы продолжаем реализовывать волю двух народов по созданию единого сильного демократического государства. На этом пути удалось добиться больших результатов", – говорится в правительственной телеграмме спикера на имя председателя Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь Натальи Кочановой в связи с 25-летием со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Матвиенко отметила, что были подписаны 28 программ Союзного государства, устранена значительная часть барьеров для "движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, запущена работа по формированию единых рынков, заложены прочные основы для достижения долгосрочных целей интеграционных процессов". По ее словам, улучшаются экономические показатели, растут объемы взаимной торговли и обмена технологиями, успешно решается главная задача в области промышленного производства наращивание кооперации в сфере импортозамещения. "Многое сделано, но еще немало предстоит сделать. В осуществлении намеченных планов важная роль принадлежит законодателям обеих стран. Уверена, что активное взаимодействие Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь будет и впредь являться эффективным рабочим инструментом в деле построения Союзного государства", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20241206/putin-1987735017.html

https://ria.ru/20241206/putin-1987771350.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, минск, валентина матвиенко, наталья кочанова, совет федерации рф