Матвиенко отметила роль законодателей в построении Союзного государства
Матвиенко отметила работу законодателей России и Белоруссии по построению СГ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Четверть века общими усилиями Россия и Белоруссия продолжают реализовывать волю двух народов по созданию единого сильного Союзного государства, в осуществлении намеченных планов важная роль принадлежит законодателям, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенатор приняла участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое прошло в Минске.
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"Четверть века общими усилиями мы продолжаем реализовывать волю двух народов по созданию единого сильного демократического государства. На этом пути удалось добиться больших результатов", – говорится в правительственной телеграмме спикера на имя председателя Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь Натальи Кочановой в связи с 25-летием со дня подписания Договора о создании Союзного государства.
Матвиенко отметила, что были подписаны 28 программ Союзного государства, устранена значительная часть барьеров для "движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, запущена работа по формированию единых рынков, заложены прочные основы для достижения долгосрочных целей интеграционных процессов".
По ее словам, улучшаются экономические показатели, растут объемы взаимной торговли и обмена технологиями, успешно решается главная задача в области промышленного производства наращивание кооперации в сфере импортозамещения.
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"Многое сделано, но еще немало предстоит сделать. В осуществлении намеченных планов важная роль принадлежит законодателям обеих стран. Уверена, что активное взаимодействие Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь будет и впредь являться эффективным рабочим инструментом в деле построения Союзного государства", - подчеркнула Матвиенко.