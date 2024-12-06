https://ria.ru/20241206/maslo-1987739743.html
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года - РИА Новости, 06.12.2024
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года
Мировые цены на растительное масло в ноябре достигли максимальных значений с июля 2022 года, увеличившись только за месяц на 7,5%, рост был спровоцирован... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:19
2024-12-06T15:19
2024-12-06T15:19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на растительное масло в ноябре достигли максимальных значений с июля 2022 года, увеличившись только за месяц на 7,5%, рост был спровоцирован опасениями низкими масштабами производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии, а также высоким спросом на соевое масло в странах, его не производящих, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Индекс цен на растительные масла ФАО в ноябре составил в среднем 164,1 пункта, увеличившись на 11,4 пункта (7,5%) в месячном исчислении и достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Рост был обусловлен более высокими котировками пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел", - сказано в сообщении. Так, цены на пальмовое масло в мире растут уже шестой месяц подряд, сохраняя "премию" по сравнению с другими видами растительного масла из-за сохраняющихся опасений по поводу более низкого, чем ожидалось, мирового производства вследствие обильных осадков в Юго-Восточной Азии. Кроме того, мировые цены на соевое масло также продолжают расти, в основном из-за устойчивого мирового спроса на импорт. Наконец, аналогичным образом выросли цены на рапсовое и подсолнечное масло, что отражает перспективы сокращения мировых поставок.
https://ria.ru/20241206/maslo-1987699438.html
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экономика, юго-восточная азия, оон, фао
Экономика, Юго-Восточная Азия, ООН, ФАО
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года
ФАО: мировые цены на растительное масло достигли максимума с июля 2022 года