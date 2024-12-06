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Глава Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по Газе, пишет FT

Глава Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по Газе, пишет FT - РИА Новости, 06.12.2024

Глава Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по Газе, пишет FT

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой повлиять на включение зашедших в тупик переговоров об... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:44

2024-12-06T18:44

2024-12-06T18:48

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой повлиять на включение зашедших в тупик переговоров об освобождении заложников в секторе Газа в повестку администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Президент Израиля Ицхак Герцог на этой неделе общался с Илоном Маском, пытаясь привлечь самого богатого человека в мире к тому, чтобы застопорившиеся переговоры об освобождении израильских заложников были включены в повестку будущей администрации Трампа", - говорится в материале газеты. По данным источников газеты, разговор с Маском является частью усилий Герцога по оказанию давления на все возможные стороны в отношении этого вопроса. Кроме того, собеседник Financial Times утверждает, что разговор с Маском направлен не только на Трампа, поскольку владелец X также является ключевой фигурой одной из важных соцсетей, что может помочь с точки распространения информации. Как отмечается, с момента победы на выборах президента США Трамп уже несколько раз общался и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с президентом Герцогом. Газета подчеркивает, что в секторе Газа удерживаются более 100 заложников, треть из которых, предположительно, может быть мертва. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240920/tramp-1973747261.html

https://ria.ru/20240815/gaza-1966296960.html

https://ria.ru/20241110/vstrecha-1982952706.html

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