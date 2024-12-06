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СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко - РИА Новости, 06.12.2024
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11:42 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/marchenko-1987683273.html
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко - РИА Новости, 06.12.2024
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко
Российские следователи окончили расследование уголовного дела генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который в 2022 году призывал к терроризму, он объявлен в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:42
2024-12-06T11:42
россия
сша
европа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские следователи окончили расследование уголовного дела генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который в 2022 году призывал к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. В 2022 году он распространил в СМИ заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих и призывал к терроризму. Фигурант объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве. В 2022 году генерал-майор Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, ранее заявлявший об обрушении фронта украинских войск, уволился со службы по состоянию здоровья, сообщало в ноябре издание "Страна.ua".
https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html
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россия, сша, европа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, США, Европа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко

СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко, призывавшего к терроризму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские следователи окончили расследование уголовного дела генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который в 2022 году призывал к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. В 2022 году он распространил в СМИ заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих и призывал к терроризму. Фигурант объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Двух бывших глав спецслужб Украины обвинили в зверствах в Донбассе
Вчера, 11:22
В 2022 году генерал-майор Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, ранее заявлявший об обрушении фронта украинских войск, уволился со службы по состоянию здоровья, сообщало в ноябре издание "Страна.ua".
Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Экс-депутата Госдумы Пономарева* объявили в международный розыск
5 июля, 21:12
 
РоссияСШАЕвропаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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