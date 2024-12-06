https://ria.ru/20241206/marchenko-1987683273.html
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко - РИА Новости, 06.12.2024
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко
Российские следователи окончили расследование уголовного дела генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который в 2022 году призывал к терроризму, он объявлен в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:42
2024-12-06T11:42
2024-12-06T11:42
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европа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские следователи окончили расследование уголовного дела генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который в 2022 году призывал к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. В 2022 году он распространил в СМИ заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих и призывал к терроризму. Фигурант объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве. В 2022 году генерал-майор Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, ранее заявлявший об обрушении фронта украинских войск, уволился со службы по состоянию здоровья, сообщало в ноябре издание "Страна.ua".
https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html
https://ria.ru/20240705/ponomarev-1957779026.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, США, Европа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко
СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко, призывавшего к терроризму