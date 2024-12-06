https://ria.ru/20241206/marchenko-1987683273.html

СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко

СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко - РИА Новости, 06.12.2024

СК завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко

Российские следователи окончили расследование уголовного дела генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который в 2022 году призывал к терроризму, он объявлен в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:42

2024-12-06T11:42

2024-12-06T11:42

россия

сша

европа

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские следователи окончили расследование уголовного дела генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который в 2022 году призывал к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. В 2022 году он распространил в СМИ заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих и призывал к терроризму. Фигурант объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве. В 2022 году генерал-майор Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, ранее заявлявший об обрушении фронта украинских войск, уволился со службы по состоянию здоровья, сообщало в ноябре издание "Страна.ua".

https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html

https://ria.ru/20240705/ponomarev-1957779026.html

россия

сша

европа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, европа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия