https://ria.ru/20241206/mandariny-1987763064.html
Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии - РИА Новости, 06.12.2024
Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:44
2024-12-06T16:44
2024-12-06T17:28
абхазия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, заявили РИА Новости в ведомстве."Данная информация не соответствует действительности", — сказали в Россельхознадзоре.Там отметили, что Москва не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии.Сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил, что Россия якобы запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб.Экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось ввезти до 36 тысяч тонн цитрусовых.
https://ria.ru/20241204/abkhaziya-1987321964.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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абхазия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, россия
Абхазия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика, Россия
Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор заявил, что Россия не запрещала ввоз мандаринов из Абхазии