https://ria.ru/20241206/mandariny-1987763064.html

Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии - РИА Новости, 06.12.2024

Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:44

2024-12-06T16:44

2024-12-06T17:28

абхазия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, заявили РИА Новости в ведомстве."Данная информация не соответствует действительности", — сказали в Россельхознадзоре.Там отметили, что Москва не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии.Сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил, что Россия якобы запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб.Экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось ввезти до 36 тысяч тонн цитрусовых.

https://ria.ru/20241204/abkhaziya-1987321964.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, россия