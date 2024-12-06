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Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
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19:14 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/mandarin-1987813010.html
Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией
Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией
Партия абхазских мандаринов весом 9 тонн не прошла карантинную инспекцию на границе Абхазии и России, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. министра сельского... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:14
2024-12-06T19:14
абхазия
россия
валерий бганба
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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СУХУМ, 6 дек - РИА Новости. Партия абхазских мандаринов весом 9 тонн не прошла карантинную инспекцию на границе Абхазии и России, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности. "В партии цитрусовых весом 9 тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. Какие-то партии пропускают, какие-то нет", - сказал он. Для Абхазии экспорт мандаринов в РФ основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.
https://ria.ru/20241206/rossija-1987753397.html
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абхазия, россия, валерий бганба, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Абхазия, Россия, Валерий Бганба, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией

Минсельхоз Абхазии: партия мандаринов не прошла карантин на границе с Россией

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкМандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 6 дек - РИА Новости. Партия абхазских мандаринов весом 9 тонн не прошла карантинную инспекцию на границе Абхазии и России, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.
Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности.
"В партии цитрусовых весом 9 тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. Какие-то партии пропускают, какие-то нет", - сказал он.
Для Абхазии экспорт мандаринов в РФ основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.
Сбор мандаринов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов
Вчера, 16:11
 
АбхазияРоссияВалерий БганбаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
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