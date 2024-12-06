https://ria.ru/20241206/mandarin-1987813010.html

Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией

Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией - РИА Новости, 06.12.2024

Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией

Партия абхазских мандаринов весом 9 тонн не прошла карантинную инспекцию на границе Абхазии и России, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. министра сельского... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:14

2024-12-06T19:14

2024-12-06T19:14

абхазия

россия

валерий бганба

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

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СУХУМ, 6 дек - РИА Новости. Партия абхазских мандаринов весом 9 тонн не прошла карантинную инспекцию на границе Абхазии и России, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности. "В партии цитрусовых весом 9 тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. Какие-то партии пропускают, какие-то нет", - сказал он. Для Абхазии экспорт мандаринов в РФ основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.

https://ria.ru/20241206/rossija-1987753397.html

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абхазия, россия, валерий бганба, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире