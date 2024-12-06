https://ria.ru/20241206/makron-1987640704.html
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
Макрон отказался досрочно уходить в отставку - РИА Новости, 06.12.2024
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на отставку правительства. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:14
2024-12-06T04:14
2024-12-06T16:01
в мире
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ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на отставку правительства."Мандат, который вы мне доверили демократическим путем, длится пять лет. И я полностью его выполню, до самого конца", — сказал Макрон в обращении к французам после отставки правительства. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. В среду большинство депутатов высказались за вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция". В его поддержку проголосовал 331 парламентарий из 577.В четверг Барнье подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Правительство Франции распустили впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.Оппозиция немедленно призвала к отставке самого Макрона. Он при этом неоднократно заявлял, что не намерен уходить с поста президента.
https://ria.ru/20241205/frantsija-1987429642.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
Макрон отказался досрочно уходить в отставку и намерен выполнить второй мандат
ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на отставку правительства.
"Мандат, который вы мне доверили демократическим путем, длится пять лет. И я полностью его выполню, до самого конца", — сказал Макрон в обращении к французам после отставки правительства. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
В среду большинство депутатов высказались за вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция". В его поддержку проголосовал 331 парламентарий из 577.
В четверг Барнье подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Правительство Франции распустили впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.
Оппозиция немедленно призвала к отставке самого Макрона. Он при этом неоднократно заявлял, что не намерен уходить с поста президента.