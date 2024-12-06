https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html

После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело - РИА Новости, 06.12.2024

После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

После смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова открыли наследственное дело, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает, что родные и близкие... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T06:17

2024-12-06T06:17

2024-12-06T14:06

россия

дедовск

московская область (подмосковье)

роман мадянов

владимир маяковский

гитис

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова открыли наследственное дело, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает, что родные и близкие умершего приняли наследство. Как выяснило РИА Новости, наследственное дело открыли в Москве, ему присвоили номер. Юрист Денис Корягин разъяснил РИА Новости, что родные и близкие, претендующие на наследство умершего, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. "В случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство", — добавил он. Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября в возрасте 62 лет. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда № 17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.

https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html

https://ria.ru/20240927/madyanov-1975083461.html

россия

дедовск

московская область (подмосковье)

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россия, дедовск, московская область (подмосковье), роман мадянов, владимир маяковский, гитис, мосгаз