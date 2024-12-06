https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело - РИА Новости, 06.12.2024
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
После смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова открыли наследственное дело, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает, что родные и близкие... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:17
2024-12-06T06:17
2024-12-06T14:06
россия
дедовск
московская область (подмосковье)
роман мадянов
владимир маяковский
гитис
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974632942_0:1113:2048:2265_1920x0_80_0_0_6f86a523ab5728dab7936a933fced6c5.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова открыли наследственное дело, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает, что родные и близкие умершего приняли наследство. Как выяснило РИА Новости, наследственное дело открыли в Москве, ему присвоили номер. Юрист Денис Корягин разъяснил РИА Новости, что родные и близкие, претендующие на наследство умершего, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. "В случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство", — добавил он. Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября в возрасте 62 лет. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда № 17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html
https://ria.ru/20240927/madyanov-1975083461.html
россия
дедовск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974632942_0:921:2048:2457_1920x0_80_0_0_e0d08f1b4745dbd3bc49dd6e39ce99a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дедовск, московская область (подмосковье), роман мадянов, владимир маяковский, гитис, мосгаз
Россия, Дедовск, Московская область (Подмосковье), Роман Мадянов, Владимир Маяковский, ГИТИС, Мосгаз
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
Юрист Корягин: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело