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После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело - РИА Новости, 06.12.2024
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06:17 06.12.2024 (обновлено: 14:06 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело - РИА Новости, 06.12.2024
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
После смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова открыли наследственное дело, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает, что родные и близкие... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:17
2024-12-06T14:06
россия
дедовск
московская область (подмосковье)
роман мадянов
владимир маяковский
гитис
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова открыли наследственное дело, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает, что родные и близкие умершего приняли наследство. Как выяснило РИА Новости, наследственное дело открыли в Москве, ему присвоили номер. Юрист Денис Корягин разъяснил РИА Новости, что родные и близкие, претендующие на наследство умершего, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. "В случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство", — добавил он. Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября в возрасте 62 лет. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда № 17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html
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россия
дедовск
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россия, дедовск, московская область (подмосковье), роман мадянов, владимир маяковский, гитис, мосгаз
Россия, Дедовск, Московская область (Подмосковье), Роман Мадянов, Владимир Маяковский, ГИТИС, Мосгаз
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

Юрист Корягин: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоман Мадянов
Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Роман Мадянов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова открыли наследственное дело, что, по словам юриста Дениса Корягина, означает, что родные и близкие умершего приняли наследство.
Как выяснило РИА Новости, наследственное дело открыли в Москве, ему присвоили номер.
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Юрист Денис Корягин разъяснил РИА Новости, что родные и близкие, претендующие на наследство умершего, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступлении в наследство.
"В случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство", — добавил он.
Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября в возрасте 62 лет.
Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда № 17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
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