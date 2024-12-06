https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987795731.html

Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник"

Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник" - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в стране новейшее вооружение РФ,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:19

2024-12-06T18:19

2024-12-06T18:19

союзное государство

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в стране новейшее вооружение РФ, включая систему "Орешник", могла бы российская сторона. "У нас есть места, где мы можем разместить это оружие. С одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. Но... пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы вместе с Российской Федерацией обслуживали", - сказал он по итогам заседания Высшего Госсовета Союзно государства России и Белоруссии в пятницу в Минске. Ранее Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории российское новейшее вооружение, включая систему "Орешник". Глава российского государства считает возможным размещение "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года.

https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html

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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин