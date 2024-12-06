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Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник" - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
18:19 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987795731.html
Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник"
Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник" - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в стране новейшее вооружение РФ,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:19
2024-12-06T18:19
союзное государство
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в стране новейшее вооружение РФ, включая систему "Орешник", могла бы российская сторона. "У нас есть места, где мы можем разместить это оружие. С одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. Но... пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы вместе с Российской Федерацией обслуживали", - сказал он по итогам заседания Высшего Госсовета Союзно государства России и Белоруссии в пятницу в Минске. Ранее Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории российское новейшее вооружение, включая систему "Орешник". Глава российского государства считает возможным размещение "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года.
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987770870.html
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать "Орешник"

Лукашенко заявил, что сначала Россия могла бы обслуживать "Орешник" в Белоруссии

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в стране новейшее вооружение РФ, включая систему "Орешник", могла бы российская сторона.
"У нас есть места, где мы можем разместить это оружие. С одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. Но... пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы вместе с Российской Федерацией обслуживали", - сказал он по итогам заседания Высшего Госсовета Союзно государства России и Белоруссии в пятницу в Минске.
Ранее Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории российское новейшее вооружение, включая систему "Орешник". Глава российского государства считает возможным размещение "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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