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Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:39 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987784549.html
Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике"
Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Владимира Путина о возможности разместить на белорусской... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:39
2024-12-06T17:39
союзное государство
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Владимира Путина о возможности разместить на белорусской территории систему "Орешник" во второй половине 2025 года. Ранее в пятницу по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил российского коллегу новые российские системы вооружения, включая "Орешник", разместить на территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным размещение новой российской ракетной системы "Орешник" на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. "Меня очень устраивает ответ", - сказал Лукашенко. При этом он еще раз уточнил у Путина будет ли вооружение размещено во второй половине будущего года и услышал положительный ответ. Лукашенко также в шутку поделился секретом, как сделать так, чтобы президент России положительно ответил на какую-то просьбу. "Надо, чтобы он публично что-то пообещал", - сказал он.
https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987773018.html
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987718202.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике"

Лукашенко заявил, что доволен ответом о размещении "Орешника" в Белоруссии

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Владимира Путина о возможности разместить на белорусской территории систему "Орешник" во второй половине 2025 года.
Ранее в пятницу по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил российского коллегу новые российские системы вооружения, включая "Орешник", разместить на территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным размещение новой российской ракетной системы "Орешник" на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Орешник" будет поступать в Белоруссию, заявил Путин
Вчера, 17:09
"Меня очень устраивает ответ", - сказал Лукашенко.
При этом он еще раз уточнил у Путина будет ли вооружение размещено во второй половине будущего года и услышал положительный ответ.
Лукашенко также в шутку поделился секретом, как сделать так, чтобы президент России положительно ответил на какую-то просьбу.
"Надо, чтобы он публично что-то пообещал", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике"
Вчера, 14:13
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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