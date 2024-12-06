https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987784549.html

Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике"

Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко заявил, что его устроил ответ Путина об "Орешнике"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Владимира Путина о возможности разместить на белорусской... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:39

2024-12-06T17:39

2024-12-06T17:39

союзное государство

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его очень устраивает ответ президента России Владимира Путина о возможности разместить на белорусской территории систему "Орешник" во второй половине 2025 года. Ранее в пятницу по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил российского коллегу новые российские системы вооружения, включая "Орешник", разместить на территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным размещение новой российской ракетной системы "Орешник" на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. "Меня очень устраивает ответ", - сказал Лукашенко. При этом он еще раз уточнил у Путина будет ли вооружение размещено во второй половине будущего года и услышал положительный ответ. Лукашенко также в шутку поделился секретом, как сделать так, чтобы президент России положительно ответил на какую-то просьбу. "Надо, чтобы он публично что-то пообещал", - сказал он.

https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987773018.html

https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987718202.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин