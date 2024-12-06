https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987768011.html

Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей

Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:57

2024-12-06T16:57

2024-12-06T17:27

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы."Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно со стороны Польши и Литвы – соседних государств. Мы оцениванием это, как опасность большую, чем со стороны воюющей Украины", - сказал Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу.По его словам, уже в 15-ти километрах от границы с Белоруссией размещаются не только войска Польши и Литвы, но и стягиваются вооруженные силы НАТО других государств, в том числе и Германии."То есть, ситуация очень напряжённая. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тратить миллиарды долларов на вооружение. Нас это очень настораживает и это уже угроза нашей совместной группировке вооруженных сил, о которой вы говорили сегодня в своём выступлении", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко также отметил, что заседание Высшего государственного совета было плодотворным.

https://ria.ru/20241205/belorussija-1987432925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, минск, литва, польша, белоруссия, александр лукашенко, нато