Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей
Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на границах с Литвой и Польшей
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы.
«
"Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно со стороны Польши и Литвы – соседних государств. Мы оцениванием это, как опасность большую, чем со стороны воюющей Украины", - сказал Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу.
По его словам, уже в 15-ти километрах от границы с Белоруссией размещаются не только войска Польши и Литвы, но и стягиваются вооруженные силы НАТО других государств, в том числе и Германии.
"То есть, ситуация очень напряжённая. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тратить миллиарды долларов на вооружение. Нас это очень настораживает и это уже угроза нашей совместной группировке вооруженных сил, о которой вы говорили сегодня в своём выступлении", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что заседание Высшего государственного совета было плодотворным.
Минск готов сдерживать посягательства на суверенитет
5 декабря, 01:30