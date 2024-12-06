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Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей - РИА Новости, 06.12.2024
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16:57 06.12.2024 (обновлено: 17:27 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987768011.html
Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей
Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:57
2024-12-06T17:27
в мире
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы."Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно со стороны Польши и Литвы – соседних государств. Мы оцениванием это, как опасность большую, чем со стороны воюющей Украины", - сказал Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу.По его словам, уже в 15-ти километрах от границы с Белоруссией размещаются не только войска Польши и Литвы, но и стягиваются вооруженные силы НАТО других государств, в том числе и Германии."То есть, ситуация очень напряжённая. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тратить миллиарды долларов на вооружение. Нас это очень настораживает и это уже угроза нашей совместной группировке вооруженных сил, о которой вы говорили сегодня в своём выступлении", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко также отметил, что заседание Высшего государственного совета было плодотворным.
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в мире, минск, литва, польша, белоруссия, александр лукашенко, нато
В мире, Минск, Литва, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО
Лукашенко оценил ситуацию на границе с Литвой и Польшей

Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на границах с Литвой и Польшей

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обеспокоен ситуацией на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы.
«
"Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно со стороны Польши и Литвы – соседних государств. Мы оцениванием это, как опасность большую, чем со стороны воюющей Украины", - сказал Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу.
По его словам, уже в 15-ти километрах от границы с Белоруссией размещаются не только войска Польши и Литвы, но и стягиваются вооруженные силы НАТО других государств, в том числе и Германии.
"То есть, ситуация очень напряжённая. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тратить миллиарды долларов на вооружение. Нас это очень настораживает и это уже угроза нашей совместной группировке вооруженных сил, о которой вы говорили сегодня в своём выступлении", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что заседание Высшего государственного совета было плодотворным.
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В миреМинскЛитваПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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