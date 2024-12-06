https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987745742.html
Лукашенко хочет отметить годовщину Победы на Красной площади
Лукашенко хочет отметить годовщину Победы на Красной площади - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко хочет отметить годовщину Победы на Красной площади
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в будущем году отметить годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне на Красной РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:40
2024-12-06T15:40
2024-12-06T15:40
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в будущем году отметить годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. "В мае 2025 года белорусы и россияне месте с другими народами бывшего СССР, с теми, кто разделяет наши ценности, отметят 80-летие победы в великой Отечественной войне... Так же, как и наши предки 80 лет назад, 9 мая мы вместе на Красной площади помянем жертв той страшной войны и отметим важную годовщину исторической победы советского народа над фашизмом", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.
https://ria.ru/20241206/putin-1987738952.html
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В мире, Белоруссия, Москва, СССР, Александр Лукашенко
Лукашенко хочет отметить годовщину Победы на Красной площади
Лукашенко намерен отметить 80-летие Победы на Красной площади в Москве