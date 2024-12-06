https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987734746.html

Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути

Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит перспективу доставок белорусских экспортных грузов по Северному морскому пути, Минск уже успешно... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:02

2024-12-06T15:02

2024-12-06T15:48

минск

белоруссия

александр лукашенко

северный морской путь

в мире

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg

МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит перспективу доставок белорусских экспортных грузов по Северному морскому пути, Минск уже успешно опробовал этот маршрут."Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути", - сказал Лукашенко в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.Он подчеркнул, что белорусская сторона уже попробовала экспортировать свои грузы по этому маршруту. "Получается хорошо", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20241206/putin-1987737329.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, белоруссия, александр лукашенко, северный морской путь, в мире, союзное государство