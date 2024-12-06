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Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути - РИА Новости, 06.12.2024
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15:02 06.12.2024 (обновлено: 15:48 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987734746.html
Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути
Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит перспективу доставок белорусских экспортных грузов по Северному морскому пути, Минск уже успешно... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:02
2024-12-06T15:48
минск
белоруссия
александр лукашенко
северный морской путь
в мире
союзное государство
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит перспективу доставок белорусских экспортных грузов по Северному морскому пути, Минск уже успешно опробовал этот маршрут."Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути", - сказал Лукашенко в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.Он подчеркнул, что белорусская сторона уже попробовала экспортировать свои грузы по этому маршруту. "Получается хорошо", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20241206/putin-1987737329.html
минск
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минск, белоруссия, александр лукашенко, северный морской путь, в мире, союзное государство
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Северный морской путь, В мире, Союзное государство
Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути

Лукашенко: Минск видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит перспективу доставок белорусских экспортных грузов по Северному морскому пути, Минск уже успешно опробовал этот маршрут.
"Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути", - сказал Лукашенко в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.
Он подчеркнул, что белорусская сторона уже попробовала экспортировать свои грузы по этому маршруту. "Получается хорошо", - добавил белорусский лидер.
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МинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоСеверный морской путьВ миреСоюзное государство
 
 
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