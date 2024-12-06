https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731613.html

Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко

Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.12.2024

Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:57

2024-12-06T14:57

2024-12-06T15:17

союзное государство

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

минск

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли реализовать потенциал."Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчет оказался верным. Только в союзной гонке мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства", - сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.По его словам, двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения. Они "базируются на общем языке и научно-технической школе, схожей ментальности, культурных традициях, нашей общей истории", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987730264.html

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Наталья Макарова

россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск