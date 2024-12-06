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Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
14:57 06.12.2024 (обновлено: 15:17 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731613.html
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.12.2024
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:57
2024-12-06T15:17
союзное государство
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
минск
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли реализовать потенциал."Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчет оказался верным. Только в союзной гонке мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства", - сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.По его словам, двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения. Они "базируются на общем языке и научно-технической школе, схожей ментальности, культурных традициях, нашей общей истории", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987730264.html
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск
Союзное государство, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Минск
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко

Лукашенко: РФ и Белоруссия смогли реализовать потенциал только в сотрудничестве

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли реализовать потенциал.
«
"Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчет оказался верным. Только в союзной гонке мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства", - сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.
По его словам, двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения. Они "базируются на общем языке и научно-технической школе, схожей ментальности, культурных традициях, нашей общей истории", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Вчера, 14:53
 
Союзное государствоРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ миреМинск
 
 
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