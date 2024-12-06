https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731613.html
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.12.2024
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:57
2024-12-06T14:57
2024-12-06T15:17
союзное государство
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
минск
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли реализовать потенциал."Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчет оказался верным. Только в союзной гонке мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства", - сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.По его словам, двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения. Они "базируются на общем языке и научно-технической школе, схожей ментальности, культурных традициях, нашей общей истории", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987730264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире, минск
Союзное государство, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Минск
Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко
Лукашенко: РФ и Белоруссия смогли реализовать потенциал только в сотрудничестве