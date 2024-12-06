https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987731096.html
Лукашенко поделился ожиданиями от сотрудничества с Россией
Лукашенко поделился ожиданиями от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко поделился ожиданиями от сотрудничества с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, создать общий энергетический рынок и проводить РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:56
2024-12-06T14:56
2024-12-06T15:44
россия
минск
москва
александр лукашенко
экономика
союзное государство
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, создать общий энергетический рынок и проводить рациональное импортозамещение."Для того, чтобы справляться со все новыми вызовами, нужна скоординированная и ответственная работа правительств, всех секторов экономики. Ведь в силу особенности текущей ситуации нам приходится решать принципиально новые задачи. Сегодня правительства Беларуси и России в своих докладах подробно остановятся на вопросах оперативного реагирования на эту ситуацию. Со своей стороны хочу обозначить несколько стратегических направлений дальнейшего нашего развития. Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся несколько лет", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.Лукашенко добавил, что считает задачей номер один реализацию единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан Союзного государства. "Нам пока не удалось выйти на на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры. Инструменты решения этой задачи понятны - скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение", - отметил президент Белоруссии.
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Совместное фотографирование перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко во Дворце Независимости. Совместное фотографирование перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
2024-12-06T14:56
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россия, минск, москва, александр лукашенко, экономика
Россия, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Экономика, Союзное государство
Лукашенко поделился ожиданиями от сотрудничества с Россией
Лукашенко призвал создать общий энергорынок с Россией