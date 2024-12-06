https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987730264.html
Россия и Белоруссия стали сильнее, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия стали сильнее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.12.2024
Россия и Белоруссия стали сильнее, заявил Лукашенко
В условиях беспрецедентного санкционного давления в РФ и Белоруссии сохранены базовые отрасли экономики и не нарушены финансовые системы, заявил президент... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:53
2024-12-06T14:53
2024-12-06T15:25
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россия
экономика
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. В условиях беспрецедентного санкционного давления в РФ и Белоруссии сохранены базовые отрасли экономики и не нарушены финансовые системы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."В условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушены финансовые системы, безработица находится на минимальном значении, доходы и накопления граждан растут. Мы не просто выстояли, мы стали сильнее", - сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.Белорусский лидер также отметил, что был "создан уникальный мировой опыт "две страны, две экономики – одно экономическое пространство". И по его словам, этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность.
https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html
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белоруссия, россия, экономика, александр лукашенко, минск
Белоруссия, Россия, Экономика, Александр Лукашенко, Минск
Россия и Белоруссия стали сильнее, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия стали сильнее, несмотря на давление