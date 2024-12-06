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Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике" - РИА Новости, 06.12.2024
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14:13 06.12.2024 (обновлено: 16:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987718202.html
Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике"
Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике" - РИА Новости, 06.12.2024
Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике"
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, комментируя шутку президента страны Александра Лукашенко про готовность разместить в республике российскую ракетную... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:13
2024-12-06T16:21
космос - риа наука
россия
белоруссия
днепропетровск
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, комментируя шутку президента страны Александра Лукашенко про готовность разместить в республике российскую ракетную систему "Орешник", заявил, что все слова главы белорусского государства надо воспринимать серьезно. &quot;Я не думаю, что это шутка. Вообще, все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся&quot;, — сказал он.В конце ноября Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности в республике мест для дислокации системы.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях Россия испытала одну из своих новейших ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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космос - риа наука, россия, белоруссия, днепропетровск, александр лукашенко, владимир путин, максим рыженков
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Днепропетровск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Максим Рыженков
Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике"

Глава МИД Белоруссии Рыженков: слова Лукашенко об "Орешнике" не являются шуткой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, комментируя шутку президента страны Александра Лукашенко про готовность разместить в республике российскую ракетную систему "Орешник", заявил, что все слова главы белорусского государства надо воспринимать серьезно.
«

"Я не думаю, что это шутка. Вообще, все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся", — сказал он.

В конце ноября Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности в республике мест для дислокации системы.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях Россия испытала одну из своих новейших ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Песков ответил на вопрос о размещении "Орешника" в Белоруссии
Вчера, 13:40
 
Космос - РИА НаукаРоссияБелоруссияДнепропетровскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМаксим Рыженков
 
 
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