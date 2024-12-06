https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987718202.html

Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике"

Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике" - РИА Новости, 06.12.2024

Глава МИД Белоруссии прокомментировал шутку Лукашенко об "Орешнике"

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, комментируя шутку президента страны Александра Лукашенко про готовность разместить в республике российскую ракетную... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:13

2024-12-06T14:13

2024-12-06T16:21

космос - риа наука

россия

белоруссия

днепропетровск

александр лукашенко

владимир путин

максим рыженков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155634/12/1556341214_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_891c714accce64e5bfa700a74527eeb6.jpg

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, комментируя шутку президента страны Александра Лукашенко про готовность разместить в республике российскую ракетную систему "Орешник", заявил, что все слова главы белорусского государства надо воспринимать серьезно. "Я не думаю, что это шутка. Вообще, все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся", — сказал он.В конце ноября Лукашенко заявил, что на фоне демонстрации Россией ракеты "Орешник" шутя рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности в республике мест для дислокации системы.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях Россия испытала одну из своих новейших ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987710246.html

россия

белоруссия

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, белоруссия, днепропетровск, александр лукашенко, владимир путин, максим рыженков