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В Николаевской области повреждены ЛЭП - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/lep-1987651955.html
В Николаевской области повреждены ЛЭП
В Николаевской области повреждены ЛЭП - РИА Новости, 06.12.2024
В Николаевской области повреждены ЛЭП
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в городе Вознесенск в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:10
2024-12-06T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в городе Вознесенск в Николаевской области. Согласно сообщению, область подверглась ударам, в результате в Вознесенске повреждены линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633079.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Россия
В Николаевской области повреждены ЛЭП

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении ЛЭП в Вознесенске

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в городе Вознесенск в Николаевской области.
Согласно сообщению, область подверглась ударам, в результате в Вознесенске повреждены линии электропередачи.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьРоссия
 
 
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