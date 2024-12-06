https://ria.ru/20241206/lep-1987651955.html

В Николаевской области повреждены ЛЭП

В Николаевской области повреждены ЛЭП - РИА Новости, 06.12.2024

В Николаевской области повреждены ЛЭП

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в городе Вознесенск в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:10

2024-12-06T09:10

2024-12-06T09:10

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в городе Вознесенск в Николаевской области. Согласно сообщению, область подверглась ударам, в результате в Вознесенске повреждены линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, россия