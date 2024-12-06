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"Горький конец". В Германии пришли в ужас от кадров из Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
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01:19 06.12.2024 (обновлено: 12:47 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/leopard-1987628893.html
"Горький конец". В Германии пришли в ужас от кадров из Курской области
"Горький конец". В Германии пришли в ужас от кадров из Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
"Горький конец". В Германии пришли в ужас от кадров из Курской области
ВСУ потеряли в курском приграничье немецкий танк Leopard 2, что стало тяжелой утратой для них, такое заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в статье... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:19
2024-12-06T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
германия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли в курском приграничье немецкий танк Leopard 2, что стало тяжелой утратой для них, такое заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в статье для Bild."Горький конец доставленного из Германии танка Leopard 2 в России. &lt;...&gt; Кроме танка, Украина не послала солдат, не использовала силы ПВО для защиты боевой машины стоимостью три миллиона евро", — пожаловался он.Так журналист прокомментировал видео, снятое в Курской области, на котором немецкая боевая машина попадает под атаку российских дронов: первый беспилотник сразу же прилетает в слабое место Leopard и вызывает пожар. Затем еще два БПЛА наносят урон технике, не оставляя танку никаких шансов."Потеря танка особенно горька, поскольку Германия поставила Украине всего 18 танков Leopard 2A6", — признал Репке.По данным Минобороны от 5 декабря, подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять минометов.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html
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в мире, безопасность, германия, украина, курская область, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Безопасность, Германия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Bild
"Горький конец". В Германии пришли в ужас от кадров из Курской области

Репке назвал невосполнимой потерей для ВСУ уничтожение Leopard в Курской области

© 83 Уссурийская/TelegramВСУ потеряли в курском приграничье немецкий танк Leopard 2
ВСУ потеряли в курском приграничье немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© 83 Уссурийская/Telegram
ВСУ потеряли в курском приграничье немецкий танк Leopard 2
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли в курском приграничье немецкий танк Leopard 2, что стало тяжелой утратой для них, такое заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в статье для Bild.
"Горький конец доставленного из Германии танка Leopard 2 в России. <...> Кроме танка, Украина не послала солдат, не использовала силы ПВО для защиты боевой машины стоимостью три миллиона евро", — пожаловался он.
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Так журналист прокомментировал видео, снятое в Курской области, на котором немецкая боевая машина попадает под атаку российских дронов: первый беспилотник сразу же прилетает в слабое место Leopard и вызывает пожар. Затем еще два БПЛА наносят урон технике, не оставляя танку никаких шансов.
«
"Потеря танка особенно горька, поскольку Германия поставила Украине всего 18 танков Leopard 2A6", — признал Репке.
По данным Минобороны от 5 декабря, подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять минометов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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