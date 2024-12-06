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Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию - РИА Новости, 07.12.2024
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22:04 06.12.2024 (обновлено: 00:26 07.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию
Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию - РИА Новости, 07.12.2024
Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию
Живущая за рубежом телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о желании вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью Фариде Курбангалеевой**. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-06T22:04
2024-12-07T00:26
россия
татьяна лазарева
фарида курбангалеева
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Живущая за рубежом телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о желании вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью Фариде Курбангалеевой**.Лазарева*, признанная в России иноагентом, не исключила возвращения на родину и добавила, что "хочет этого" и "мечтает" об этом.Ранее Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма. Ее обвиняют по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса, ей грозит до семи лет тюрьмы.Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.**Физические лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241112/sled-1983330085.html
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россия, татьяна лазарева, фарида курбангалеева
Россия, Татьяна Лазарева, Фарида Курбангалеева
Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию

Иноагент Татьяна Лазарева призналась, что мечтает вернуться в Россию

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Живущая за рубежом телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о желании вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью Фариде Курбангалеевой**.
Лазарева*, признанная в России иноагентом, не исключила возвращения на родину и добавила, что "хочет этого" и "мечтает" об этом.
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* нашли след британских спецслужб
12 ноября, 16:16
Ранее Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма. Ее обвиняют по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса, ей грозит до семи лет тюрьмы.
Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
**Физические лицо, выполняющее функции иноагента
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
26 ноября, 12:20
 
РоссияТатьяна ЛазареваФарида Курбангалеева
 
 
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