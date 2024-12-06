https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html

Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию

Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию - РИА Новости, 07.12.2024

Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию

Живущая за рубежом телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о желании вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью Фариде Курбангалеевой**. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-06T22:04

2024-12-06T22:04

2024-12-07T00:26

россия

татьяна лазарева

фарида курбангалеева

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Живущая за рубежом телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о желании вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью Фариде Курбангалеевой**.Лазарева*, признанная в России иноагентом, не исключила возвращения на родину и добавила, что "хочет этого" и "мечтает" об этом.Ранее Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма. Ее обвиняют по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса, ей грозит до семи лет тюрьмы.Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.**Физические лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241112/sled-1983330085.html

https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html

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россия, татьяна лазарева, фарида курбангалеева