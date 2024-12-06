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Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз
Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз - РИА Новости, 06.12.2024
Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:05
2024-12-06T03:05
2024-12-06T08:27
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интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.В интервью Лавров и Карлсон обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом, проблемы в отношениях с США.Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.
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"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей
"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей
2024-12-06T03:05
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Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз
Интервью Лаврова Карлсону в соцсети Х за просмотрели более миллиона человек