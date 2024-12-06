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Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз - РИА Новости, 06.12.2024
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03:05 06.12.2024 (обновлено: 08:27 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987637339.html
Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз
Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз - РИА Новости, 06.12.2024
Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:05
2024-12-06T08:27
в мире
россия
киев
сша
такер карлсон
сергей лавров
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.В интервью Лавров и Карлсон обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом, проблемы в отношениях с США.Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.
россия
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сша
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96
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"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей
"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей
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в мире, россия, киев, сша, такер карлсон, сергей лавров, интервью лаврова такеру карлсону, видео
В мире, Россия, Киев, США, Такер Карлсон, Сергей Лавров, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.
2024-12-06T03:05
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Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз

Интервью Лаврова Карлсону в соцсети Х за просмотрели более миллиона человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.
В интервью Лавров и Карлсон обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом, проблемы в отношениях с США.
Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.
 
В миреРоссияКиевСШАТакер КарлсонСергей ЛавровИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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