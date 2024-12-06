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Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз

Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз - РИА Новости, 06.12.2024

Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T03:05

2024-12-06T03:05

2024-12-06T08:27

в мире

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киев

сша

такер карлсон

сергей лавров

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой МИД России Сергеем Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.В интервью Лавров и Карлсон обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом, проблемы в отношениях с США.Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, длится 80 минут.

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киев

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"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей "Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей 2024-12-06T03:05 true PT1M07S

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