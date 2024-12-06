https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635858.html

Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной

Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной

Многие в России хотели бы, чтобы снятие санкций стало одним из условий мирного соглашения с Украиной, но в РФ поняли, что лучше рассчитывать на себя и... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T02:30

2024-12-06T02:30

2024-12-06T04:14

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Многие в России хотели бы, чтобы снятие санкций стало одним из условий мирного соглашения с Украиной, но в РФ поняли, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы сотрудничества с "нормальными" странами, которые не смешивают экономические интересы и политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Многие в России хотели бы сделать это условием. Но я считаю, что чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с "нормальными" странами, дружественными по отношению к нам и которые не смешивают экономические интересы и отношения. Особенно политику", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что Россия многому научилась с момента введения санкций, которые начались еще при бывшем президенте США Бараке Обаме и стали беспрецедентными при администрации нынешнего президента США Джо Байдена. При этом, Лавров напомнил, что конфликт на Украине Россия согласится завершить на тех условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, в частности, ключевой принцип - внеблоковый статус Украины. "Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск... Путин сказал, что это было по состоянию на апрель 2022 года, с тех пор прошло время. Придется принимать во внимание реалии "на земле". А они – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность", - добавил Лавров. Россия не может мириться с той ситуацией, когда на Украине сохраняется законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634549.html

https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, такер карлсон, украинская православная церковь, нато, интервью лаврова такеру карлсону