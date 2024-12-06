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Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной - РИА Новости, 06.12.2024
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02:30 06.12.2024 (обновлено: 04:14 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635858.html
Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной
Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной
Многие в России хотели бы, чтобы снятие санкций стало одним из условий мирного соглашения с Украиной, но в РФ поняли, что лучше рассчитывать на себя и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:30
2024-12-06T04:14
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Многие в России хотели бы, чтобы снятие санкций стало одним из условий мирного соглашения с Украиной, но в РФ поняли, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы сотрудничества с "нормальными" странами, которые не смешивают экономические интересы и политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Многие в России хотели бы сделать это условием. Но я считаю, что чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с "нормальными" странами, дружественными по отношению к нам и которые не смешивают экономические интересы и отношения. Особенно политику", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что Россия многому научилась с момента введения санкций, которые начались еще при бывшем президенте США Бараке Обаме и стали беспрецедентными при администрации нынешнего президента США Джо Байдена. При этом, Лавров напомнил, что конфликт на Украине Россия согласится завершить на тех условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, в частности, ключевой принцип - внеблоковый статус Украины. "Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск... Путин сказал, что это было по состоянию на апрель 2022 года, с тех пор прошло время. Придется принимать во внимание реалии "на земле". А они – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность", - добавил Лавров. Россия не может мириться с той ситуацией, когда на Украине сохраняется законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634549.html
https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, такер карлсон, украинская православная церковь, нато, интервью лаврова такеру карлсону
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Такер Карлсон, Украинская православная церковь, НАТО, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной

Лавров: Россия хотела бы сделать снятие санкций условием мира по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Многие в России хотели бы, чтобы снятие санкций стало одним из условий мирного соглашения с Украиной, но в РФ поняли, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы сотрудничества с "нормальными" странами, которые не смешивают экономические интересы и политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Многие в России хотели бы сделать это условием. Но я считаю, что чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с "нормальными" странами, дружественными по отношению к нам и которые не смешивают экономические интересы и отношения. Особенно политику", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Он отметил, что Россия многому научилась с момента введения санкций, которые начались еще при бывшем президенте США Бараке Обаме и стали беспрецедентными при администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
При этом, Лавров напомнил, что конфликт на Украине Россия согласится завершить на тех условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, в частности, ключевой принцип - внеблоковый статус Украины.
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"Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск... Путин сказал, что это было по состоянию на апрель 2022 года, с тех пор прошло время. Придется принимать во внимание реалии "на земле". А они – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность", - добавил Лавров.
Россия не может мириться с той ситуацией, когда на Украине сохраняется законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь.
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