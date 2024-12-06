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США, Британия и ЕС не говорят про права человека на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024
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02:25 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635559.html
США, Британия и ЕС не говорят про права человека на Украине, заявил Лавров
США, Британия и ЕС не говорят про права человека на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024
США, Британия и ЕС не говорят про права человека на Украине, заявил Лавров
США, Британия и ЕС никогда не говорят про права человека на Украине, потому что видят, что они полностью запрещены законом для русского и русскоязычного... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:25
2024-12-06T03:21
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США, Британия и ЕС никогда не говорят про права человека на Украине, потому что видят, что они полностью запрещены законом для русского и русскоязычного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Возьмите любой конфликт. США, Великобритания, Евросоюз вмешаются, говорят, что права человека грубо нарушены, и что они должны "восстановить права человека на такой-то территории". На Украине они никогда не говорят про "права человека", потому что видят, что эти самые права человека для русского и русскоязычного населения полностью запрещены законом", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Поэтому, когда нам говорят, что, мол, давайте разрешим конфликт на основе Устава ООН, да мы согласны, но не надо забывать, что Устав ООН не только про территориальную целостность, которая должна соблюдаться только в том случае, если правительство легитимно и если оно уважает права своего народа", - добавил министр. Он подчеркнул, что люди на востоке и юге Украины, в Донбассе и Новороссии не считают режим Владимира Зеленского тем, который представляет их интересы. "Как они могут их представлять, когда их культура, язык, традиции, религия – все это запрещено", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634549.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, такер карлсон, владимир зеленский, оон, евросоюз, интервью лаврова такеру карлсону
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, ООН, Евросоюз, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
США, Британия и ЕС не говорят про права человека на Украине, заявил Лавров

Лавров: США, Британия и ЕС никогда не говорят про права человека на Украине

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США, Британия и ЕС никогда не говорят про права человека на Украине, потому что видят, что они полностью запрещены законом для русского и русскоязычного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возьмите любой конфликт. США, Великобритания, Евросоюз вмешаются, говорят, что права человека грубо нарушены, и что они должны "восстановить права человека на такой-то территории". На Украине они никогда не говорят про "права человека", потому что видят, что эти самые права человека для русского и русскоязычного населения полностью запрещены законом", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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"Поэтому, когда нам говорят, что, мол, давайте разрешим конфликт на основе Устава ООН, да мы согласны, но не надо забывать, что Устав ООН не только про территориальную целостность, которая должна соблюдаться только в том случае, если правительство легитимно и если оно уважает права своего народа", - добавил министр.
Он подчеркнул, что люди на востоке и юге Украины, в Донбассе и Новороссии не считают режим Владимира Зеленского тем, который представляет их интересы. "Как они могут их представлять, когда их культура, язык, традиции, религия – все это запрещено", - отметил Лавров.
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