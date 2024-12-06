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Лавров напомнил, почему Россия начала СВО - РИА Новости, 06.12.2024
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02:22 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635390.html
Лавров напомнил, почему Россия начала СВО
Лавров напомнил, почему Россия начала СВО - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров напомнил, почему Россия начала СВО
Руководство России не приняло бы решения о проведении спецоперации, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:22
2024-12-06T03:21
в мире
россия
украина
донбасс
сергей лавров
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Руководство России не приняло бы решения о проведении спецоперации, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда же мы увидели, что минские соглашения саботируются и мы стали свидетелями попыток захватить эту (восточную -ред.) часть Донбасса силой. В это самое время мы предлагали проект договора о гарантиях безопасности НАТО и США. Он был отвергнут. И когда Украина и её спонсоры запустили план "Б", пытаясь силой захватить эту часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам министра, минские соглашения саботировались с самого начала, сперва бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а затем и Владимиром Зеленским. При этом Лавров подчеркнул, что они оба пришли к власти под лозунгом мира, но оба солгали. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635228.html
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров, такер карлсон, петр порошенко, нато, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Петр Порошенко, НАТО, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров напомнил, почему Россия начала СВО

Лавров: Россия не начала бы СВО в случае соблюдения минских соглашений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Руководство России не приняло бы решения о проведении спецоперации, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда же мы увидели, что минские соглашения саботируются и мы стали свидетелями попыток захватить эту (восточную -ред.) часть Донбасса силой. В это самое время мы предлагали проект договора о гарантиях безопасности НАТО и США. Он был отвергнут. И когда Украина и её спонсоры запустили план "Б", пытаясь силой захватить эту часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лавров прокомментировал роль России по вопросу переговоров по Украине
Вчера, 02:21
По словам министра, минские соглашения саботировались с самого начала, сперва бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а затем и Владимиром Зеленским. При этом Лавров подчеркнул, что они оба пришли к власти под лозунгом мира, но оба солгали.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
4 декабря, 13:28
 
В миреРоссияУкраинаДонбассСергей ЛавровТакер КарлсонПетр ПорошенкоНАТОИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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