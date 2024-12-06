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Лавров оценил реакцию США на тест "Орешника" - РИА Новости, 06.12.2024
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02:11 06.12.2024 (обновлено: 04:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634852.html
Лавров оценил реакцию США на тест "Орешника"
Лавров оценил реакцию США на тест "Орешника" - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров оценил реакцию США на тест "Орешника"
США заранее знали о запуске ракеты "Орешник" и не увидели в тестовом запуске "что-то по-настоящему опасное", заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:11
2024-12-06T04:07
россия
сша
украина
сергей лавров
такер карлсон
владимир путин
ракета "орешник"
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. США заранее знали о запуске ракеты "Орешник" и не увидели в тестовом запуске "что-то по-настоящему опасное", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У нас есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали её за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону. Лавров подчеркнул, что это был тестовый запуск. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, сша, украина, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, ракета "орешник", интервью лаврова такеру карлсону
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров оценил реакцию США на тест "Орешника"

Лавров: США не увидели опасность в тесте "Орешника" после оповещения РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. США заранее знали о запуске ракеты "Орешник" и не увидели в тестовом запуске "что-то по-настоящему опасное", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали её за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез
Вчера, 01:22
Лавров подчеркнул, что это был тестовый запуск.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
 
РоссияСШАУкраинаСергей ЛавровТакер КарлсонВладимир ПутинРакета "Орешник"Интервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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