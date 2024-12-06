https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634416.html
Лавров заявил о том, что Крым мог бы остаться украинским
Лавров заявил о том, что Крым мог бы остаться украинским - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров заявил о том, что Крым мог бы остаться украинским
Крым был бы в составе Украины, если не госпереворот в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:01
2024-12-06T02:01
2024-12-06T03:21
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Крым был бы в составе Украины, если не госпереворот в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что Россия была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены. "Но они были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую", - отметил министр.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html
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украина, россия, донбасс, сергей лавров, виктор янукович, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону
Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Виктор Янукович, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров заявил о том, что Крым мог бы остаться украинским
Лавров заявил, что Крым мог быть украинским, если бы не госпереворот 2014 года