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Лавров прокомментировал отношения с Финляндией - РИА Новости, 06.12.2024
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01:54 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633433.html
Лавров прокомментировал отношения с Финляндией
Лавров прокомментировал отношения с Финляндией - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров прокомментировал отношения с Финляндией
Вся дружба Финляндии и России за одну ночь исчезла, финны вернулись к временам ранней подготовки Второй мировой войны, когда они были союзниками Гитлера, заявил РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:54
2024-12-06T03:21
финляндия
россия
западная европа
такер карлсон
сергей лавров
нато
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вся дружба Финляндии и России за одну ночь исчезла, финны вернулись к временам ранней подготовки Второй мировой войны, когда они были союзниками Гитлера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "У нас были дружеские отношения с Финляндией. И за одну ночь финны вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были лучшими союзниками Гитлера. Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей – все мгновенно исчезло. Может быть, это "сидело" глубоко в их сердцах, а нейтралитет и дружелюбие тяготили их. Не знаю", - заявил Лавров. Также Лавров рассказал, что Западная Европа хочет подойти к границам РФ через Украину, почти открыто обсуждая планы разместить британские военно-морские базы на Азовском море, и "мечтая" создать в Крыму базу НАТО.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987631240.html
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финляндия, россия, западная европа, такер карлсон, сергей лавров, нато, интервью лаврова такеру карлсону
Финляндия, Россия, Западная Европа, Такер Карлсон, Сергей Лавров, НАТО, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров прокомментировал отношения с Финляндией

Лавров заявил, что Финляндия вернулась к временам, когда была союзницей Гитлера

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вся дружба Финляндии и России за одну ночь исчезла, финны вернулись к временам ранней подготовки Второй мировой войны, когда они были союзниками Гитлера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"У нас были дружеские отношения с Финляндией. И за одну ночь финны вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были лучшими союзниками Гитлера. Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей – все мгновенно исчезло. Может быть, это "сидело" глубоко в их сердцах, а нейтралитет и дружелюбие тяготили их. Не знаю", - заявил Лавров.
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Также Лавров рассказал, что Западная Европа хочет подойти к границам РФ через Украину, почти открыто обсуждая планы разместить британские военно-морские базы на Азовском море, и "мечтая" создать в Крыму базу НАТО.
 
ФинляндияРоссияЗападная ЕвропаТакер КарлсонСергей ЛавровНАТОИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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