https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html

Лавров назвал Зеленского неадекватным

Лавров назвал Зеленского неадекватным - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров назвал Зеленского неадекватным

Если Владимир Зеленский после своих слов об "особях" хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:53

2024-12-06T01:53

2024-12-06T12:04

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Если Владимир Зеленский после своих слов об "особях" хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою территориальную целостность", то он неадекватный, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как напомнил министр в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в 2014 году Зеленский, выступая в Донбассе, "рьяно защищал русский язык" и говорил о братском народе, а также призывал разрешить жителям Восточной Украины и Крыма говорить на родном языке.Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства. "Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи", — напомнил глава МИД. Зеленский, указал Лавров, также посоветовал тем, кто связывает себя с русской культурой, "валить в Россию". После таких высказываний только "неадекватный" человек может хотеть вернуть людей русской культуры на Украину, выразил уверенность министр.

https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html

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