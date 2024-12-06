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Лавров назвал Зеленского неадекватным - РИА Новости, 06.12.2024
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01:53 06.12.2024 (обновлено: 12:04 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html
Лавров назвал Зеленского неадекватным
Лавров назвал Зеленского неадекватным - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров назвал Зеленского неадекватным
Если Владимир Зеленский после своих слов об "особях" хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:53
2024-12-06T12:04
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Если Владимир Зеленский после своих слов об "особях" хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою территориальную целостность", то он неадекватный, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как напомнил министр в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в 2014 году Зеленский, выступая в Донбассе, "рьяно защищал русский язык" и говорил о братском народе, а также призывал разрешить жителям Восточной Украины и Крыма говорить на родном языке.Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства. "Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи", — напомнил глава МИД. Зеленский, указал Лавров, также посоветовал тем, кто связывает себя с русской культурой, "валить в Россию". После таких высказываний только "неадекватный" человек может хотеть вернуть людей русской культуры на Украину, выразил уверенность министр.
https://ria.ru/20240731/zelenskiy-1963171409.html
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в мире, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, сергей лавров, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров назвал Зеленского неадекватным

Лавров назвал Зеленского неадекватным после слов о русскоязычных

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Если Владимир Зеленский после своих слов об "особях" хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою территориальную целостность", то он неадекватный, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как напомнил министр в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в 2014 году Зеленский, выступая в Донбассе, "рьяно защищал русский язык" и говорил о братском народе, а также призывал разрешить жителям Восточной Украины и Крыма говорить на родном языке.
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Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился, указал глава российского дипведомства.
"Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи", — напомнил глава МИД.
Зеленский, указал Лавров, также посоветовал тем, кто связывает себя с русской культурой, "валить в Россию". После таких высказываний только "неадекватный" человек может хотеть вернуть людей русской культуры на Украину, выразил уверенность министр.
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В миреУкраинаДонбассРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровТакер КарлсонИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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