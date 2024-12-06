Лавров оценил усилия США по дестабилизации ситуации в мире
Лавров заявил, что США создают проблемы в мире, чтобы потом их использовать
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США сначала создают проблемы, а потом смотрят как из использовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Американский обозреватель Такер Карлсон в ходе интервью с министром отметил, что с момента последних выборов президента США в мире произошли значительные изменения - в Грузии, Белоруссии, Румынии, Сирии, и поинтересовался, не считает ли Лавров это частью усилий США сделать ситуацию сложнее.
"Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана", - сказал Лавров.
По словам министра, сейчас Вашингтон пытается вернуться через "черный ход", используя ООН для организации каких-либо мероприятий, на которых могут "присутствовать", несмотря на то, что они оставили Афганистан в плачевном состоянии, заморозили афганские деньги и не хотят их возвращать.
Глава МИД отметил, что если проанализировать внешнюю политику США, то "видна закономерность".
"Сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать", - подчеркнул Сергей Лавров.
Министр напомнил, что когда ОБСЕ наблюдала за выборами в России, то это всегда были крайне негативные отчеты, равно как в Белоруссии и в Казахстане.
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"На этот раз в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ представила положительный отчет. Когда вам нравятся результаты выборов и нужно одобрение процедур, то вы признаете их. Если вам не нравятся результаты выборов – вы их игнорируете", - сказал российский министр.
По его словам, это похоже на то, как США и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, заявив, что таким образом осуществляется право на самоопределение.
"Референдума в Косово не было. Произошло одностороннее провозглашение независимости. Кстати, после этого сербы обратились в Международный суд ООН. Обычно его представители не очень конкретны в своих суждениях, но здесь они постановили, что если часть территории провозглашает независимость, то это не обязательно согласовывать с властями", - добавил Лавров.
"Знаете, похоже на "выбери нужное". Устав ООН – это не меню. Вы должны уважать его во всей полноте", - подчеркнул он.
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