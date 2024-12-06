https://ria.ru/20241206/lavrov-1987632569.html

Лавров оценил усилия США по дестабилизации ситуации в мире

Лавров оценил усилия США по дестабилизации ситуации в мире - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров оценил усилия США по дестабилизации ситуации в мире

США сначала создают проблемы, а потом смотрят как из использовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:49

2024-12-06T01:49

2024-12-06T04:09

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интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США сначала создают проблемы, а потом смотрят как из использовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Американский обозреватель Такер Карлсон в ходе интервью с министром отметил, что с момента последних выборов президента США в мире произошли значительные изменения - в Грузии, Белоруссии, Румынии, Сирии, и поинтересовался, не считает ли Лавров это частью усилий США сделать ситуацию сложнее. "Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана", - сказал Лавров. По словам министра, сейчас Вашингтон пытается вернуться через "черный ход", используя ООН для организации каких-либо мероприятий, на которых могут "присутствовать", несмотря на то, что они оставили Афганистан в плачевном состоянии, заморозили афганские деньги и не хотят их возвращать. Глава МИД отметил, что если проанализировать внешнюю политику США, то "видна закономерность". "Сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать", - подчеркнул Сергей Лавров. Министр напомнил, что когда ОБСЕ наблюдала за выборами в России, то это всегда были крайне негативные отчеты, равно как в Белоруссии и в Казахстане. "На этот раз в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ представила положительный отчет. Когда вам нравятся результаты выборов и нужно одобрение процедур, то вы признаете их. Если вам не нравятся результаты выборов – вы их игнорируете", - сказал российский министр. По его словам, это похоже на то, как США и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, заявив, что таким образом осуществляется право на самоопределение. "Референдума в Косово не было. Произошло одностороннее провозглашение независимости. Кстати, после этого сербы обратились в Международный суд ООН. Обычно его представители не очень конкретны в своих суждениях, но здесь они постановили, что если часть территории провозглашает независимость, то это не обязательно согласовывать с властями", - добавил Лавров. А когда крымчане проводили референдум, было приглашено большое количество международных наблюдателей - парламентарии из Европы, Азии, постсоветского пространства. Но западники сказали, что не могут этого принять, потому что это "нарушение территориальной целостности", напомнил глава МИД РФ. "Знаете, похоже на "выбери нужное". Устав ООН – это не меню. Вы должны уважать его во всей полноте", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241206/rossija-1987631016.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987631587.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630063.html

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