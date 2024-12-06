https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630681.html

Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей

Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей

Власти Великобритании все еще не предоставили Москве информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году, заявил глава МИД России... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:36

2024-12-06T01:36

2024-12-06T03:22

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Власти Великобритании все еще не предоставили Москве информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он – наш гражданин так же, как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации”, - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629790.html

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