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Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей - РИА Новости, 06.12.2024
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01:36 06.12.2024 (обновлено: 03:22 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630681.html
Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей
Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей
Власти Великобритании все еще не предоставили Москве информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году, заявил глава МИД России... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:36
2024-12-06T03:22
в мире
россия
солсбери
великобритания
сергей скрипаль
сергей лавров
такер карлсон
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Власти Великобритании все еще не предоставили Москве информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он – наш гражданин так же, как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации”, - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629790.html
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в мире, россия, солсбери, великобритания, сергей скрипаль, сергей лавров, такер карлсон, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Россия, Солсбери, Великобритания, Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей

Лавров заявил, что Лондон все еще не предоставил информацию о судьбе Скрипалей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Власти Великобритании все еще не предоставили Москве информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он – наш гражданин так же, как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации”, - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян
Вчера, 01:30
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лавров рассказал о каналах связи между Россией и США
Вчера, 01:30
 
В миреРоссияСолсбериВеликобританияСергей СкрипальСергей ЛавровТакер КарлсонГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офисИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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