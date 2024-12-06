https://ria.ru/20241206/kumpilov-1987759876.html

Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики

Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики - РИА Новости, 06.12.2024

Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под свой контроль исполнение обращений граждан по вопросам благоустройства, поступивших в приемную президента РФ в Майкопе,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:33

2024-12-06T16:33

2024-12-06T16:33

республика адыгея

россия

майкоп

мурат кумпилов

владимир путин

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МАЙКОП, 6 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под свой контроль исполнение обращений граждан по вопросам благоустройства, поступивших в приемную президента РФ в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "По поручению президента России Владимира Путина глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел личный прием граждан в региональной приемной президента РФ. В рамках него рассмотрены обращения жителей различных муниципалитетов республики, касающиеся дорожной инфраструктуры, благоустройства, ЖКХ", – говорится в сообщении. В частности, речь идет о ремонте центрального парка в поселке Новый, подключения к строящемуся водопроводу домовладений в селе Красногвардейское, обустройства ливневой канализации в пгт Яблоновский, устройства тротуара в хуторе Псекупс. "По итогам приема граждан глава Адыгеи поставил задачу решить поднятые жителями вопросы в заявленные сроки. Руководитель региона также подчеркнул, что формат прямого общения дает дополнительную возможность ознакомиться с ситуацией на местах, позволяет получить оценку протекающим процессам со стороны населения", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html

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россия, майкоп, мурат кумпилов, владимир путин