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Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики - РИА Новости, 06.12.2024
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
16:33 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/kumpilov-1987759876.html
Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики
Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики - РИА Новости, 06.12.2024
Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под свой контроль исполнение обращений граждан по вопросам благоустройства, поступивших в приемную президента РФ в Майкопе,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:33
2024-12-06T16:33
республика адыгея
россия
майкоп
мурат кумпилов
владимир путин
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МАЙКОП, 6 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под свой контроль исполнение обращений граждан по вопросам благоустройства, поступивших в приемную президента РФ в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "По поручению президента России Владимира Путина глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел личный прием граждан в региональной приемной президента РФ. В рамках него рассмотрены обращения жителей различных муниципалитетов республики, касающиеся дорожной инфраструктуры, благоустройства, ЖКХ", – говорится в сообщении. В частности, речь идет о ремонте центрального парка в поселке Новый, подключения к строящемуся водопроводу домовладений в селе Красногвардейское, обустройства ливневой канализации в пгт Яблоновский, устройства тротуара в хуторе Псекупс. "По итогам приема граждан глава Адыгеи поставил задачу решить поднятые жителями вопросы в заявленные сроки. Руководитель региона также подчеркнул, что формат прямого общения дает дополнительную возможность ознакомиться с ситуацией на местах, позволяет получить оценку протекающим процессам со стороны населения", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html
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россия, майкоп, мурат кумпилов, владимир путин
Республика Адыгея, Россия, Майкоп, Мурат Кумпилов, Владимир Путин
Глава Адыгеи лично проконтролирует исполнение обращений жителей республики

Кумпилов взял на контроль обращения, поступившие в приемную президента в Адыгее

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МАЙКОП, 6 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под свой контроль исполнение обращений граждан по вопросам благоустройства, поступивших в приемную президента РФ в Майкопе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По поручению президента России Владимира Путина глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел личный прием граждан в региональной приемной президента РФ. В рамках него рассмотрены обращения жителей различных муниципалитетов республики, касающиеся дорожной инфраструктуры, благоустройства, ЖКХ", – говорится в сообщении.
В частности, речь идет о ремонте центрального парка в поселке Новый, подключения к строящемуся водопроводу домовладений в селе Красногвардейское, обустройства ливневой канализации в пгт Яблоновский, устройства тротуара в хуторе Псекупс.
"По итогам приема граждан глава Адыгеи поставил задачу решить поднятые жителями вопросы в заявленные сроки. Руководитель региона также подчеркнул, что формат прямого общения дает дополнительную возможность ознакомиться с ситуацией на местах, позволяет получить оценку протекающим процессам со стороны населения", - добавляется в релизе.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей
5 декабря, 18:07
 
Республика АдыгеяРоссияМайкопМурат КумпиловВладимир Путин
 
 
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