https://ria.ru/20241206/kuban-1987836263.html
В краснодарской школе после нападения проведут педагогическое расследование
В краснодарской школе после нападения проведут педагогическое расследование - РИА Новости, 06.12.2024
В краснодарской школе после нападения проведут педагогическое расследование
Педагогическое расследование проведут после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщила министр образования Кубани Елена Воробьева. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:37
2024-12-06T23:37
2024-12-06T23:37
происшествия
краснодар
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Педагогическое расследование проведут после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщила министр образования Кубани Елена Воробьева. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. "Ведутся следственные мероприятия по установлению всех причин произошедшего. Также будет проведено педагогическое расследование", - написала Воробьева в Telegram-канале. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.
https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987834733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Нападение в краснодарской школе
В краснодарской школе после нападения проведут педагогическое расследование
Педагогическое расследование проведут после нападения с ножом в школе Краснодара