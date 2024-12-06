https://ria.ru/20241206/kuban-1987836263.html

В краснодарской школе после нападения проведут педагогическое расследование

В краснодарской школе после нападения проведут педагогическое расследование - РИА Новости, 06.12.2024

В краснодарской школе после нападения проведут педагогическое расследование

Педагогическое расследование проведут после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщила министр образования Кубани Елена Воробьева. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:37

2024-12-06T23:37

2024-12-06T23:37

происшествия

краснодар

нападение в краснодарской школе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987814931_0:421:960:961_1920x0_80_0_0_e7b40287f52b092b2349ea6a7b6f38c4.jpg

КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Педагогическое расследование проведут после нападения с ножом в школе Краснодара, сообщила министр образования Кубани Елена Воробьева. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек - три из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. "Ведутся следственные мероприятия по установлению всех причин произошедшего. Также будет проведено педагогическое расследование", - написала Воробьева в Telegram-канале. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проводит проверку.

https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987834733.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, нападение в краснодарской школе