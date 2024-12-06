https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987834733.html
Пострадавших при конфликте в школе в Краснодаре выписали из больницы
Пострадавших при конфликте в школе в Краснодаре выписали из больницы - РИА Новости, 06.12.2024
Пострадавших при конфликте в школе в Краснодаре выписали из больницы
Всех пострадавших детей во время конфликта в краснодарской школе выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:06
2024-12-06T23:06
2024-12-06T23:12
нападение в краснодарской школе
происшествия
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мария львова-белова
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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Всех пострадавших детей во время конфликта в краснодарской школе выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение, сообщили в оперативном штабе Кубани.По данным властей, вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства."Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html
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нападение в краснодарской школе, происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова
Нападение в краснодарской школе, Происшествия, Краснодар, Россия, Мария Львова-Белова
Пострадавших при конфликте в школе в Краснодаре выписали из больницы
Пострадавших при конфликте в краснодарской школе детей выписали из больницы