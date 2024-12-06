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Угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет, заявил Кондратьев
Угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет, заявил Кондратьев - РИА Новости, 06.12.2024
Угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет, заявил Кондратьев
Угрозы для жизни пострадавших в результате нападения в школе Краснодара нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:40
2024-12-06T19:40
2024-12-06T20:46
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Угрозы для жизни пострадавших в результате нападения в школе Краснодара нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее в прокуратуре региона заявили, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Краснодаре. "Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Нападение в краснодарской школе
Угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет, заявил Кондратьев
Кондратьев заявил, что угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет