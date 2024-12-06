https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987816436.html

Угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет, заявил Кондратьев

Угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет, заявил Кондратьев - РИА Новости, 06.12.2024

Угрозы для жизни пострадавших в школе в Краснодаре нет, заявил Кондратьев

Угрозы для жизни пострадавших в результате нападения в школе Краснодара нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:40

2024-12-06T19:40

2024-12-06T20:46

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

нападение в краснодарской школе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987814931_0:421:960:961_1920x0_80_0_0_e7b40287f52b092b2349ea6a7b6f38c4.jpg

КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Угрозы для жизни пострадавших в результате нападения в школе Краснодара нет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее в прокуратуре региона заявили, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Краснодаре. "Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Краснодара, где ученик ранил других ребят. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, нападение в краснодарской школе