https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987811447.html

В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на учеников

В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на учеников - РИА Новости, 06.12.2024

В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на учеников

Восьмиклассник в Краснодаре напал с ножом на других учеников, сообщили РИА Новости в прокуратуре. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:05

2024-12-06T19:05

2024-12-06T20:46

происшествия

краснодар

нападение в краснодарской школе

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КРАСНОДАР, 6 дек — РИА Новости. Восьмиклассник в Краснодаре напал с ножом на других учеников, сообщили РИА Новости в прокуратуре."Восьмиклассник с ножом напал на <...> учеников <...> в здании филиала школы № 94, расположенном в поселке Российском", — сказали в ведомстве.Как сообщил оперштаб Кубани, в ходе конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.Нападавшего задержали на месте.В ситуации разбираются правоохранительные органы, прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выяснить, как подростку удалось пронести в школу холодное оружие. Он также подчеркнул, что угрозы жизни для пострадавших нет, им оказывают всю необходимую помощь.Министр образования Кубани Елена Воробьева уточнила, что после инцидента проведут педагогическое расследование. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.

https://ria.ru/20241206/novgorod-1987786649.html

https://ria.ru/20240918/napadenie-1973254186.html

краснодар

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происшествия, краснодар, нападение в краснодарской школе