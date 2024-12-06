https://ria.ru/20241206/krakh-1987752435.html

"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО

"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО - РИА Новости, 06.12.2024

"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО

Вероятность скорого краха ВСУ не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:07

2024-12-06T16:07

2024-12-06T16:07

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вероятность скорого краха ВСУ не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) с большими потерями проигрывает в конфликте, в течение нескольких недель его армия может быть разгромлена и будет вынуждена капитулировать, а он говорит так, как будто выигрывает или как будто Соединенные Штаты могут вмешаться и заморозить конфликт. <…> Это бред", — считает он.По словам Доктороу, крах ВСУ может случиться в ближайшие недели, еще до того, как Дональд Трамп станет президентом США, хотя некоторые эксперты уже ведут счет на дни."Я не представляю, как украинцы смогут выстоять", — подытожил он.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html

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