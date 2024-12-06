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"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/krakh-1987752435.html
"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО
"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО - РИА Новости, 06.12.2024
"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО
Вероятность скорого краха ВСУ не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:07
2024-12-06T16:07
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вероятность скорого краха ВСУ не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) с большими потерями проигрывает в конфликте, в течение нескольких недель его армия может быть разгромлена и будет вынуждена капитулировать, а он говорит так, как будто выигрывает или как будто Соединенные Штаты могут вмешаться и заморозить конфликт. &lt;…&gt; Это бред", — считает он.По словам Доктороу, крах ВСУ может случиться в ближайшие недели, еще до того, как Дональд Трамп станет президентом США, хотя некоторые эксперты уже ведут счет на дни."Я не представляю, как украинцы смогут выстоять", — подытожил он.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
"Не представляю, как выстоять": в США рассказали о крахе в зоне СВО

Политолог Доктороу назвал крах ВСУ вопросом ближайших недель

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вероятность скорого краха ВСУ не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) с большими потерями проигрывает в конфликте, в течение нескольких недель его армия может быть разгромлена и будет вынуждена капитулировать, а он говорит так, как будто выигрывает или как будто Соединенные Штаты могут вмешаться и заморозить конфликт. <…> Это бред", — считает он.
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По словам Доктороу, крах ВСУ может случиться в ближайшие недели, еще до того, как Дональд Трамп станет президентом США, хотя некоторые эксперты уже ведут счет на дни.
"Я не представляю, как украинцы смогут выстоять", — подытожил он.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Путин
 
 
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