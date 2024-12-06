Рейтинг@Mail.ru
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 06.12.2024 (обновлено: 23:38 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kostin-1987835905.html
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 06.12.2024
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:26
2024-12-06T23:38
экономика
цены на нефть
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/73/1524527319_0:128:2697:1645_1920x0_80_0_0_26a3de9c6e8dfcb8a7f63eba3eb8b3b6.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1". "В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он.Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он. "Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.
https://ria.ru/20240830/vtb-1969408266.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/73/1524527319_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_19d63b43c7e5d6ce99050247c98e7dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Глава ВТБ Костин: снижение ключевой ставки ЦБ может произойти в конце 2025 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1".
«
"В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он.
Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он.
"Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В ВТБ сравнили ключевую ставку с алкогольным напитком
30 августа, 11:08
 
ЭкономикаЦены на нефтьАндрей Костин (банкир)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала