https://ria.ru/20241206/kostin-1987835905.html
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 06.12.2024
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:26
2024-12-06T23:26
2024-12-06T23:38
экономика
цены на нефть
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1". "В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он.Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он. "Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Костин: снижение ключевой ставки ЦБ может произойти в конце 2025 года