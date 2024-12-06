https://ria.ru/20241206/kostin-1987835905.html

Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 06.12.2024

Костин назвал возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:26

2024-12-06T23:26

2024-12-06T23:38

экономика

цены на нефть

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1". "В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он.Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он. "Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)