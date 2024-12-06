ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина
ФСБ задержала членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России задержали членов колумбийского картеля "Кали", у них обнаружили 570 килограммам кокаина, предназначавшегося для перевозки в Евросоюз, сообщили в ЦОС ФСБ.
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"ФСБ и ФТС России при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Из незаконного оборота у них изъято 570 килограмм кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей", — отметили в спецслужбе.
Многоступенчатая операция по борьбе с кокаиновым наркотрафиком началась несколько лет назад, когда спецслужбы узнали о планах южноамериканской группировки изменить маршруты поставок в Европу через Россию. Для выявления незаконных грузов организовали мониторинг внешнеэкономических связей с Латинской Америкой и установили преступные связи наркосиндиката в России.
В ФСБ отметили, что таможенный контроль и оперативная информация привели к обнаружению в России грузового автомобиля из Перу в частично разобранном состоянии, который не подлежал восстановлению. При проверке установили двух иностранных граждан, известных как членов наркокартеля, которые извлекли из агрегатов брикеты с кокаином и в Московской области перегрузили их в контейнер для отправки в Евросоюз.
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"Следственным управлением ФСБ России в отношении иностранных наркодилеров возбуждено и расследуется уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная в России в 2024 году для дальнейшей отправки в Европу.
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