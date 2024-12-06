https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина

ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина - РИА Новости, 06.12.2024

ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина

В России задержали членов колумбийского картеля "Кали", у них обнаружили 570 килограммам кокаина, предназначавшегося для перевозки в Евросоюз, сообщили в ЦОС... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:49

2024-12-06T09:49

2024-12-06T12:03

россия

перу

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евросоюз

происшествия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России задержали членов колумбийского картеля "Кали", у них обнаружили 570 килограммам кокаина, предназначавшегося для перевозки в Евросоюз, сообщили в ЦОС ФСБ."ФСБ и ФТС России при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Из незаконного оборота у них изъято 570 килограмм кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей", — отметили в спецслужбе.Многоступенчатая операция по борьбе с кокаиновым наркотрафиком началась несколько лет назад, когда спецслужбы узнали о планах южноамериканской группировки изменить маршруты поставок в Европу через Россию. Для выявления незаконных грузов организовали мониторинг внешнеэкономических связей с Латинской Америкой и установили преступные связи наркосиндиката в России.В ФСБ отметили, что таможенный контроль и оперативная информация привели к обнаружению в России грузового автомобиля из Перу в частично разобранном состоянии, который не подлежал восстановлению. При проверке установили двух иностранных граждан, известных как членов наркокартеля, которые извлекли из агрегатов брикеты с кокаином и в Московской области перегрузили их в контейнер для отправки в Евросоюз."Следственным управлением ФСБ России в отношении иностранных наркодилеров возбуждено и расследуется уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.Там также подчеркнули, что это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная в России в 2024 году для дальнейшей отправки в Европу.

https://ria.ru/20241128/ispaniya-1986306697.html

https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html

россия

перу

московская область (подмосковье)

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Задержание членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина ФСБ задержала членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина 2024-12-06T09:49 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, перу, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, происшествия