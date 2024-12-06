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ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина - РИА Новости, 06.12.2024
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09:49 06.12.2024 (обновлено: 12:03 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина
ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина - РИА Новости, 06.12.2024
ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина
В России задержали членов колумбийского картеля "Кали", у них обнаружили 570 килограммам кокаина, предназначавшегося для перевозки в Евросоюз, сообщили в ЦОС... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T09:49
2024-12-06T12:03
россия
перу
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евросоюз
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России задержали членов колумбийского картеля "Кали", у них обнаружили 570 килограммам кокаина, предназначавшегося для перевозки в Евросоюз, сообщили в ЦОС ФСБ.&quot;ФСБ и ФТС России при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля &quot;Кали&quot;. Из незаконного оборота у них изъято 570 килограмм кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей&quot;, — отметили в спецслужбе.Многоступенчатая операция по борьбе с кокаиновым наркотрафиком началась несколько лет назад, когда спецслужбы узнали о планах южноамериканской группировки изменить маршруты поставок в Европу через Россию. Для выявления незаконных грузов организовали мониторинг внешнеэкономических связей с Латинской Америкой и установили преступные связи наркосиндиката в России.В ФСБ отметили, что таможенный контроль и оперативная информация привели к обнаружению в России грузового автомобиля из Перу в частично разобранном состоянии, который не подлежал восстановлению. При проверке установили двух иностранных граждан, известных как членов наркокартеля, которые извлекли из агрегатов брикеты с кокаином и в Московской области перегрузили их в контейнер для отправки в Евросоюз."Следственным управлением ФСБ России в отношении иностранных наркодилеров возбуждено и расследуется уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.Там также подчеркнули, что это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная в России в 2024 году для дальнейшей отправки в Европу.
https://ria.ru/20241128/ispaniya-1986306697.html
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россия
перу
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Задержание членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина
ФСБ задержала членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина
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россия, перу, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, происшествия
Россия, Перу, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, Происшествия
ФСБ задержала иностранных наркодилеров с 570 килограммами кокаина

ФСБ задержала членов колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России задержали членов колумбийского картеля "Кали", у них обнаружили 570 килограммам кокаина, предназначавшегося для перевозки в Евросоюз, сообщили в ЦОС ФСБ.
«

"ФСБ и ФТС России при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Из незаконного оборота у них изъято 570 килограмм кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей", — отметили в спецслужбе.

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Многоступенчатая операция по борьбе с кокаиновым наркотрафиком началась несколько лет назад, когда спецслужбы узнали о планах южноамериканской группировки изменить маршруты поставок в Европу через Россию. Для выявления незаконных грузов организовали мониторинг внешнеэкономических связей с Латинской Америкой и установили преступные связи наркосиндиката в России.
В ФСБ отметили, что таможенный контроль и оперативная информация привели к обнаружению в России грузового автомобиля из Перу в частично разобранном состоянии, который не подлежал восстановлению. При проверке установили двух иностранных граждан, известных как членов наркокартеля, которые извлекли из агрегатов брикеты с кокаином и в Московской области перегрузили их в контейнер для отправки в Евросоюз.
«
"Следственным управлением ФСБ России в отношении иностранных наркодилеров возбуждено и расследуется уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная в России в 2024 году для дальнейшей отправки в Европу.
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