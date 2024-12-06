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Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе
Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе - РИА Новости, 06.12.2024
Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе
Сирийские вооруженные силы при поддержке боевой авиации РФ и САР провели успешную операция, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс, говорится в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:45
2024-12-06T23:45
2024-12-06T23:57
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БЕЙРУТ, 6 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке боевой авиации РФ и САР провели успешную операция, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс, говорится в сообщении министерства обороны Сирии."Наши вооруженные силы провели успешную операцию на направлении Ад-Дар Аль-Кабир - Таблисе - Растан на севере провинции Хомс. При поддержке сирийской и российской авиации, артиллерии и тяжелой техники были уничтожены десятки террористов … и большое количество их техники и вооружений", - написано в заявлении.Согласно коммюнике, в результате большое количество оставшихся в живых боевиков были дезорганизованы и в панике бежали.
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, хомс (город), россия, сирия
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Хомс (город), Россия, Сирия
Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе
Сирийские войска при поддержке боевой авиации разбили отряды террористов в Хомсе