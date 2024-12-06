https://ria.ru/20241206/khoms-1987836712.html

Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе

Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе - РИА Новости, 06.12.2024

Сирийские войска при поддержке авиации провели успешную операцию в Хомсе

Сирийские вооруженные силы при поддержке боевой авиации РФ и САР провели успешную операция, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс, говорится в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:45

2024-12-06T23:45

2024-12-06T23:57

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 6 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке боевой авиации РФ и САР провели успешную операция, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс, говорится в сообщении министерства обороны Сирии."Наши вооруженные силы провели успешную операцию на направлении Ад-Дар Аль-Кабир - Таблисе - Растан на севере провинции Хомс. При поддержке сирийской и российской авиации, артиллерии и тяжелой техники были уничтожены десятки террористов … и большое количество их техники и вооружений", - написано в заявлении.Согласно коммюнике, в результате большое количество оставшихся в живых боевиков были дезорганизованы и в панике бежали.

https://ria.ru/20241206/siriya-1987830254.html

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, хомс (город), россия, сирия