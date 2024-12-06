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В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса - РИА Новости, 06.12.2024
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16:34 06.12.2024 (обновлено: 17:09 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/khoms-1987759996.html
В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса
В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса - РИА Новости, 06.12.2024
В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса
Министерство обороны Сирии опровергло информацию об отступлении армии из Хомса на фоне продвижения террористов. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:34
2024-12-06T17:09
в мире
хомс (город)
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
хама (город)
алеппо
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БЕЙРУТ, 6 дек — РИА Новости. Министерство обороны Сирии опровергло информацию об отступлении армии из Хомса на фоне продвижения террористов.&quot;Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Согласно коммюнике, на оборону Хомса перебросили значительные силы.Ранее в пятницу турецкое агентство Anadolu сообщило, что террористы в Сирии вышли на окраины города Хомс. По данным СМИ, боевики заходят с запада — через район Ваир. Другие отряды находятся в трех километрах к северу от населенного пункта.Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии. Кроме того, город расположен в нескольких километрах от ключевых КПП на границе с Ливаном.Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию.Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы. Пятого декабря стало известно, что правительственные войска оставили город.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241206/sirija-1987747313.html
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хомс (город)
сирия
хама (город)
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в мире, хомс (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, хама (город), алеппо
В мире, Хомс (город), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Хама (город), Алеппо
В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса

В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса и его окрестностей

© РИА Новости / Игорь ЛоцманСолдаты правительственных войск на улицах города Хомс, Сирия
Солдаты правительственных войск на улицах города Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Игорь Лоцман
Солдаты правительственных войск на улицах города Хомс, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 дек — РИА Новости. Министерство обороны Сирии опровергло информацию об отступлении армии из Хомса на фоне продвижения террористов.
«

"Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях", — подчеркнули в ведомстве.

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Вчера, 15:46
Согласно коммюнике, на оборону Хомса перебросили значительные силы.
Ранее в пятницу турецкое агентство Anadolu сообщило, что террористы в Сирии вышли на окраины города Хомс. По данным СМИ, боевики заходят с запада — через район Ваир. Другие отряды находятся в трех километрах к северу от населенного пункта.
Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии. Кроме того, город расположен в нескольких километрах от ключевых КПП на границе с Ливаном.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Обострение ситуации в Сирии

В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию.
Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы. Пятого декабря стало известно, что правительственные войска оставили город.
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреХомс (город)СирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Хама (город)Алеппо
 
 
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