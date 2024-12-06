https://ria.ru/20241206/khoms-1987759996.html

В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса

В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса - РИА Новости, 06.12.2024

В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса

Министерство обороны Сирии опровергло информацию об отступлении армии из Хомса на фоне продвижения террористов. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:34

2024-12-06T16:34

2024-12-06T17:09

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БЕЙРУТ, 6 дек — РИА Новости. Министерство обороны Сирии опровергло информацию об отступлении армии из Хомса на фоне продвижения террористов."Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях", — подчеркнули в ведомстве.Согласно коммюнике, на оборону Хомса перебросили значительные силы.Ранее в пятницу турецкое агентство Anadolu сообщило, что террористы в Сирии вышли на окраины города Хомс. По данным СМИ, боевики заходят с запада — через район Ваир. Другие отряды находятся в трех километрах к северу от населенного пункта.Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии. Кроме того, город расположен в нескольких километрах от ключевых КПП на границе с Ливаном.Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию.Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы. Пятого декабря стало известно, что правительственные войска оставили город.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241206/sirija-1987747313.html

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https://ria.ru/20241206/iran-1987741337.html

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в мире, хомс (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, хама (город), алеппо