https://ria.ru/20241206/khoms-1987735538.html

Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ

Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2024

Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ

Террористы в Сирии вышли на окраины города Хомса, центра одноименной провинции, утверждает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:06

2024-12-06T15:06

2024-12-06T15:49

война в сирии

в мире

сирия

хомс (город)

хама (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Террористы в Сирии вышли на окраины города Хомса, центра одноименной провинции, утверждает турецкое госагентство Anadolu. "Антиправительственные вооруженные группировки въезжают на окраины Хомса, стратегически важного пункта на пути к Дамаску", — говорится в сообщении.По данным агентства, боевики заходят с запада — через район Ваир. Другие отряды находятся в трех километрах к северу от города. Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии. Кроме того, город расположен в нескольких километрах от ключевых КПП на границе с Ливаном.Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию.Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы. Пятого декабря стало известно, что правительственные войска оставили город.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986878394.html

https://ria.ru/20241206/ministr-1987627889.html

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хомс (город)

хама (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, хомс (город), хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024