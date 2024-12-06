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Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:06 06.12.2024 (обновлено: 15:49 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/khoms-1987735538.html
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2024
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ
Террористы в Сирии вышли на окраины города Хомса, центра одноименной провинции, утверждает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:06
2024-12-06T15:49
война в сирии
в мире
сирия
хомс (город)
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Террористы в Сирии вышли на окраины города Хомса, центра одноименной провинции, утверждает турецкое госагентство Anadolu. "Антиправительственные вооруженные группировки въезжают на окраины Хомса, стратегически важного пункта на пути к Дамаску", — говорится в сообщении.По данным агентства, боевики заходят с запада — через район Ваир. Другие отряды находятся в трех километрах к северу от города. Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии. Кроме того, город расположен в нескольких километрах от ключевых КПП на границе с Ливаном.Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию.Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы. Пятого декабря стало известно, что правительственные войска оставили город.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986878394.html
https://ria.ru/20241206/ministr-1987627889.html
сирия
хомс (город)
хама (мухафаза)
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Варвара Скокшина
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в мире, сирия, хомс (город), хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Хомс (город), Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ

Anadolu: ведущие наступление в Сирии террористы находятся на окраинах Хомса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Террористы в Сирии вышли на окраины города Хомса, центра одноименной провинции, утверждает турецкое госагентство Anadolu.
"Антиправительственные вооруженные группировки въезжают на окраины Хомса, стратегически важного пункта на пути к Дамаску", — говорится в сообщении.
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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2 декабря, 14:49
По данным агентства, боевики заходят с запада — через район Ваир. Другие отряды находятся в трех километрах к северу от города.
Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии. Кроме того, город расположен в нескольких километрах от ключевых КПП на границе с Ливаном.

Обострение ситуации в Сирии

В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию.
Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы. Пятого декабря стало известно, что правительственные войска оставили город.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Война в СирииВ миреСирияХомс (город)Хама (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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