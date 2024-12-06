https://ria.ru/20241206/khoms-1987735538.html
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2024
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ
Террористы в Сирии вышли на окраины города Хомса, центра одноименной провинции, утверждает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:06
2024-12-06T15:06
2024-12-06T15:49
война в сирии
в мире
сирия
хомс (город)
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Террористы в Сирии вышли на окраины города Хомса, центра одноименной провинции, утверждает турецкое госагентство Anadolu. "Антиправительственные вооруженные группировки въезжают на окраины Хомса, стратегически важного пункта на пути к Дамаску", — говорится в сообщении.По данным агентства, боевики заходят с запада — через район Ваир. Другие отряды находятся в трех километрах к северу от города. Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии. Кроме того, город расположен в нескольких километрах от ключевых КПП на границе с Ливаном.Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию.Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы. Пятого декабря стало известно, что правительственные войска оставили город.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986878394.html
https://ria.ru/20241206/ministr-1987627889.html
сирия
хомс (город)
хама (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, хомс (город), хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Хомс (город), Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские террористы достигли Хомса, пишут СМИ
Anadolu: ведущие наступление в Сирии террористы находятся на окраинах Хомса