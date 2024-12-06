https://ria.ru/20241206/khmao-1987749692.html

На связи с жителями: о транспорте и здравоохранении в ХМАО

На связи с жителями: о транспорте и здравоохранении в ХМАО - РИА Новости, 06.12.2024

На связи с жителями: о транспорте и здравоохранении в ХМАО

Социальное обслуживание и защита, ЖКХ, общественный транспорт, развитие улично-дорожной сети, а также качество медицинских услуг и здравоохранение составляют... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:58

2024-12-06T15:58

2024-12-06T16:12

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Социальное обслуживание и защита, ЖКХ, общественный транспорт, развитие улично-дорожной сети, а также качество медицинских услуг и здравоохранение составляют ключевые аспекты комфортного проживания населения в любом регионе РФ. Эти темы стали основными на прямой линии с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком. Подробнее о том, как прошла прямая линия – в материале РИА Новости. Всего жители направили 2 669 обращений к губернатору. "Многие из данных вопросов на данный момент уже в активной стадии реализации, какие-то уже отработаны, а есть те, которые мы обсудим. Вопросы, как раз касаются перспектив развития нашего округа", - сказал Кухарук на прямой линии. Строительство и благоустройство новых дорог Одной из главных тем обсуждения стало строительство и благоустройство новых дорог региона. В окружном бюджете на период 2025-2027 годов уже предусмотрено порядка 20 миллиарда рублей на дороги местного значения. Это позволит построить и завершить реконструкцией 27,79 километра дорог, капитальным ремонтом и ремонтом – 212,25 километра дорог. Губернатор ХМАО в рамках прямой линии сообщил, что регион выделил рекордное количество денежных средств в бюджете для строительства и ремонта дорог, в том числе для Сургута. Кухарук подчеркнул важность полноценного капитального ремонта, указывая на необходимость активного развития улично-дорожной сети. "Я также выступаю за капитальный ремонт дорог, без латания дыр. По дорожным работам идет большая стройка", - сказал Кухарук. Также губернатор поставил задачу перед региональным дорожным департаментом и главами муниципалитетов разработать единую комплексную программу строительства и капитального ремонта всех дорог как региональных, так и местных. Эту программу разработали. В бюджете уже предусмотрено ее финансирование. Во время прямой линии с губернатором житель задал главе региона вопрос о строительстве дороги Урай – Тюмень или Урай – Екатеринбург. "Еще когда я жил в Урае и учился в школе, с детских лет помню, что вопрос относительно строительства капитальной дороги в направлении Екатеринбурга или Тюмени всегда волновал жителей и Урая, и Кондинского района. И эти же вопросы звучали на личных встречах. Это не оставляет никакого сомнения в необходимости сегодня приступить к этим работам. Причем часть работ уже выполнена в предыдущие годы", - отметил Кухарук. По его словам, на данный момент остался отрезок, который идет от Куминского в сторону границы со Свердловской областью. Губернатор добавил, что в этом году власти Югры предусмотрели средства до конца года. Дорожники должны провести контрактование, определить подрядную организацию, которая будет заниматься разработкой проекта. Срок, который определен по проекту – первое полугодие 2026 года. Общественный транспорт Жители задавали много вопросов по работе общественного транспорта Ханты-Мансийска и Сургута. Кухарук в ответ сообщил, что округ будет дополнительно приобретать новые транспортные средства и помогать муниципалам. Также жители отдаленных населенных пунктов Кондинского района поблагодарили за дополнительные вертолетные рейсы в Тюмень и попросили оставить их до лета, так как дорога по зимникам тяжелая. Во время прямой линии губернатор отметил, что в новом году запустят девять новых авиамаршрутов, связанных с Тюменью. Также поднимался вопрос об установке дебаркадера на причале в Игриме. Во время прямой линии пришло видеообращение от жительницы Игрима. Она подняла тему оборудования мест ожидания пассажирских теплоходов. Жительница обратилась к главе региона от жителей Березовского района, которые каждое лето преодолевают препятствия чтобы сесть на теплоход. Она отметила, что в Игриме отсутствует оборудованная пристань для пассажирских судов. Люди ждут теплоход в любую погоду. "Спасибо за вопрос, который волнует не только вас и жителей Игрима, но и жителей всех населенных пунктов, которые пользуются этим пунктом в качестве построения своего маршрута", – отметил Кухарук. Губернатор дал поручение департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры проанализировать текущую ситуацию, и пока есть время до очередной навигации, приобрести необходимое оборудование. Зимнее содержание дорог и уборка Актуальным вопросом также стало зимнее содержание дорог. Губернатор ХМАО призвал глав муниципалитетов к тщательному подбору подрядчиков для зимнего содержания дорог. Во время прямого эфира поступили обращения от жителей Сургута и Югорска о качестве работы дорожных служб, а также о неудовлетворительном содержании дорог. Губернатор региона поблагодарил жителей за активность в вопросе зимнего содержания дорог, и отметил, что в плане погодных условий Югра - непростой регион, и вопросы к качеству уборки улично-дорожной сети постоянно возникают. "Есть приоритеты по уборке снега в населенных пунктах - и это не только убрать накат, но и почистить остановочные карманы, тротуары. Все эти задачи адресованы главам, и это работа, которая требует постоянного контроля. Во многих населенных пунктах есть возможность контроля деятельности спецтехники в режиме реального времени", - отметил Кухарук. Также глава уточнил, что вопрос уборки на придомовых территориях входит в зону ответственности двух структур в зависимости от принадлежности земельного участка. "Если придомовая территория входит в границы земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, это обязанность управляющей компании или ТСЖ в зависимости от способа управления многоквартирным домом. Но бывает, что земельный участок сформирован непосредственно, что называется, под относку. Тогда эти обязанности переходят на муниципальные службы, отвечающие за содержание территорий общего пользования. В этом конкретном случае нужно будет разобраться. Коллеги в Сургуте, думаю, услышали", – сказал глава региона. При выявлении таких нарушений Кухарук обещал подключать Государственную жилищную инспекцию, осуществляющую контроль за деятельностью управляющих организаций. Мост через реку Обь Еще одним важным стратегическим проектом, который свяжет территории нескольких смежных регионов, включая Пермский край, Свердловскую, Тюменскую область, Югру и Ямал по направлению "север – юг", стало строительство моста через реку Обь. Губернатор отметил, что на встречах с жителями Белоярского, Октябрьского районов активно обсуждались вопросы транспортной доступности территорий. "Это очень важный стратегический проект, который свяжет территории сразу нескольких смежных регионов, включая Пермский край, Свердловскую, Тюменскую область, Югру и Ямал, по направлению "север – юг". Мы, несомненно, будем его реализовывать. Вопрос очень серьезный, финансовоемкий, масштабный, мы это понимаем", – сказал Кухарук. Он напомнил, что в бюджете на предстоящий трехлетний период предусмотрены средства на разработку проектной документации мостового перехода через Обь в Октябрьском районе с подъездными путями. Аварийное жилье и дольщики По словам губернатора региона, переселение аварийного жилья является самым актуальным вопросом на всех встречах с жителями муниципалитетов. На данный момент 38 тысяч семей региона ждут улучшения жилищных условий. Так, жители поселка Федоровский Сургутского района могут рассчитывать на переезд в новые квартиры. Кухарук заявил, что новая программа расселения аварийного жилищного фонда позволила довести средства до администрации Сургутского района. В ближайшее время квартиры будут переданы собственникам. Кроме того, в ходе прямой линии губернатор ответил на все вопросы дольщиков в ЖК "Уютный" в Сургуте. В своем обращении жители города спрашивали главу региона, насколько он осведомлен о проблемах обманутых дольщиков. Кухарук подчеркнул, что вопрос расселения и завершения строительства домов, которые отнесены к проблемным, находится на его личном контроле. Представители строительного контроля федерального фонда ведут ежедневный мониторинг. Он сам этим летом побывал на проблемных объектах и проконтролировал ход их строительства. "На сегодняшний день в Югре три таких многоквартирных дома с обманутыми дольщиками. Два из них – в Нефтеюганске и один объект в Сургуте. В Нефтеюганске стадия готовности объектов высокая - до конца текущего года юридически объекты будут введены в эксплуатацию", - отметил губернатор. По его словам, в ЖК в микрорайоне Сургута продолжаются строительно-монтажные работы. Поставлена задача – в максимально сжатые сроки выполнить работы, которые связаны с подключением дома к инженерным коммуникациям. Чистая вода и газификация Качество питьевой воды также в центре внимания. Во время прямой линии одна из жительниц Сургута сообщила, что с прошлого года с наступлением зимы значительно падает качество воды, которая поступает в квартиры. "Вопросы по качеству питьевой воды поступают достаточно часто и от жителей больших городов, и от жителей маленьких поселков. Здесь будет применяться комплексный подход. В следующем году предусмотрели направление средств из окружной программы в бюджет Сургута на проведение ремонтных работ, которые связаны с прочисткой существующих коммуникаций и закольцовкой водовода, который необходим для ряда улиц и территорий города", — ответил губернатор Югры. Кухарук считает, что это поможет довести качество воды, которая поступает потребителю до качества той воды, которая уходит из точки подачи воды на водозаборе, так как проблема здесь не в источниках, а именно в сетях. Также поселок Юбилейный в Советском районе войдет в новую окружную программу по газификации. По словам губернатора, работа, направленная на газификацию населенных пунктов Югры, активно ведется, вместе с ПАО "Газпром". Также выполняется программа по догазификации, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным. Округ каждый год составляет перечень домовладений для газификации, и ряд льготных категорий жителей может рассчитывать на субсидию из бюджета на установку внутридомового оборудования либо подводящих сетей. "Что касается поселка Юбилейного, то в текущей программе (2021-2025 годов реализации) этот населенный пункт не стоит. Но сегодня мы находимся в активной стадии формирования программы развития газоснабжения и газификации автономного округа на период 2026-2030 годов. В следующем году программа будет утверждена, и тогда можно будет назвать конкретный срок строительства сетей в поселке Юбилейном - там недалеко находится магистральная сеть, и это позволит нам планомерно данный объект предусмотреть в программе", - отметил Кухарук. Глава региона также отметил, что программой развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы предусмотрены проекты по обеспечению надежного газоснабжения крупных промышленных центров Югры — городов Нефтеюганска и Пыть-Яха. Также предусмотрена газификация поселка Каркатеевы Нефтеюганского района и поселка Зеленоборск Советского района, реконструкция газораспределительной станции в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Социальные объекты и образование Также важным аспектом обсуждения стали социальные объекты. Губернатор сообщил о целевых планах до 2028 года, согласно которым должно быть построено или достроено 45 объектов, включая новый перинатальный центр в Ханты-Мансийске. Бюджет уже предусмотрел средства на разработку проектной документации этого объекта, что позволит подготовить его к включению в будущие бюджеты после получения государственной экспертизы. "Разработаем проектную документацию, это позволит нам по получению государственной экспертизы предусмотреть этот объект в бюджете", - сказал Кухарук. В области образования ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на увеличение количества бюджетных мест в колледжах и вузах Югры, что также подчеркивает стремление к улучшению качества образовательных услуг в регионе. В 2024 году абитуриентам было доступно 7 560 бюджетных мест в колледжах и 3 995 — в вузах. Губернатор региона отметил важность создания условий, чтобы ребята могли поступать в учебные заведения региона. Идет прирост и соответственно увеличивается количество мест, поэтому это посыл к системе высшего образования. В этом году новый корпус на 450 мест получил Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, в 2025 году завершится строительство второй очереди Югорского политехнического колледжа. Также в регионе созданы два образовательно-производственных кластера федерального национального проекта "Профессионалитет". В 2025 году будет построен кластер среднего профессионального образования в отрасли педагогики на базе Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Льготы для детей войны В ходе прямой линии губернатор также ответил на вопрос о новой региональной льготе для категории "дети войны". Один из югорчан поинтересовался подробностями относительно 50% льготы на услуги ЖКХ, а также спросил, где можно получить эту льготу и действует ли она уже. Глава ХМАО отметил, что вопрос о льготах для категории "дети войны" поднимался жителями на встречах с ним. "Здесь была консолидированная позиция всех партий, которые представляют интересы югорчан в окружной Думе. Инициатива была поддержана единогласно. Мы понимаем, что установление льгот — это возможность сказать людям этого поколения слова благодарности за тяжелые юные годы, за годы, потраченные на восстановления мирной жизни на территории, освобожденной от фашизма", - отметил Кухарук. Губернатор привел статистику, согласно которой на 1 сентября 2024 года в Югре проживает более 19 тысяч человек имеющих статус "дети войны". С 1 января 2025 года предусмотрен комплекс мер поддержки для этой категории югорчан, который будет финансироваться за счет средств регионального бюджета. Оформление всех льгот можно будет произвести по месту жительства, что делает процесс доступным для граждан. Здравоохранение и качество медицинских услуг Одной из острых проблем, поднимаемых губернатором, является нехватка кадров в учреждениях здравоохранения. Об этом говорил Кухарук на встречах с представителями муниципалитетов, подчеркивая, что простое повышение заработной платы не решает проблему. "Недостаточно лишь одним уровнем заработной платы создать условия для того, чтобы человек приехал трудиться, создал семью и был привязан к этому месту", - сказал губернатор. По его словам, привлечение кадров — всегда комплексный подход. Эта задача была передана департаменту здравоохранения Югры. Также на данный момент в Югре разрабатываются новые технические возможности региональной медицинской информационной системы, которые позволят контролировать в режиме онлайн сроки оказания медицинской помощи на уровне округа по каждому пациенту. Возрождение оленеводческих хозяйств Губернатор ХМАО заявил о возрождении агропромышленного комплекса в регионе, которое начнется с реформы оленеводческих хозяйств. В частности, планируется создание заготовительных пунктов, куда оленеводы смогут пригнать свое стадо. Аналогичные пункты уже успешно функционируют у соседей на Ямале. Жители Арктической зоны, обращаясь к губернатору во время его летних рабочих поездок, обозначили проблемы двух крупнейших хозяйств в Казыме и Саранпауле. Эти жалобы стали основой для анализа текущей ситуации с оленеводством в регионе. Губернатор уже подвел первые итоги аудита во время прямой линии. "С 1 января 2025 года будет увеличение заработной платы наших оленеводов", — пояснил Кухарук. Власти Югры заинтересованы в повышении цен на мясо и другие продукты оленеводства как способа обновления материально-технической базы хозяйств и повышения заработных плат. Ранее оленеводы получали от 15 до 30 тысяч рублей. Кроме того, для реализации этих планов окружные власти готовы предложить субсидии на покупку оборудования, необходимого для забоя и создания мясокомбинатов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сургут, урай, тюмень, владимир путин, руслан кухарук, югра, тсж, газпром, жкх