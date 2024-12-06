https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987714843.html

Песков назвал задачу Хинштейна в Курской области

Песков назвал задачу Хинштейна в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024

Песков назвал задачу Хинштейна в Курской области

Задачей врио главы Курской области Александра Хинштейна будет обеспечение всех потребностей граждан в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:00

2024-12-06T14:00

2024-12-06T14:00

курская область

политика

александр хинштейн

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Задачей врио главы Курской области Александра Хинштейна будет обеспечение всех потребностей граждан в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн."Восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей граждан региона, это будет его работой, его насущными задачами", - сказал Песков журналистам, комментируя задачи, стоящие перед Александром Хинштейном на посту главы Курской области.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987662013.html

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курская область, политика, александр хинштейн, дмитрий песков, россия, владимир путин