https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html

Биография Александра Хинштейна

Биография Александра Хинштейна - РИА Новости, 06.12.2024

Биография Александра Хинштейна

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Евсеевич Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:12

2024-12-06T11:12

2024-12-06T11:12

справки

россия

александр хинштейн

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Евсеевич Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве.В 2001 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2007 году – Московский университет МВД России. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.С 1992 года работал в газете "Московский комсомолец" (корреспондент, специальный корреспондент, обозреватель при главном редакторе), получил широкую известность, благодаря своим громким журналистским расследованиям в сфере коррупции.В 1999-2002 годах являлся автором и ведущим популярной программы "Секретные материалы" на канале "ТВЦ".В декабре 2003 года Александр Хинштейн был избран депутатом Государственной думы РФ IV созыва, став одним из самых молодых парламентариев.Был заместителем председателя комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Входил в комиссии Госдумы по противодействию коррупции и вопросам применения избирательного законодательства РФ. Являлся сопредседателем рабочей группы по изучению практики расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование дорожного строительства и инвестиций в дорожное строительство.В 2007-2011 годах – депутат Госдумы РФ V созыва, член фракции "Единая Россия". Входил в комитет Госдумы по информатизации, информационной политике и связи, был председателем подкомитета по информационной безопасности. Входил также в комитет Государственной Думы по промышленности, был председателем экспертного совета по автомобильной промышленности. Был членом комиссии по законодательному обеспечению противодействия коррупцииВ 2011-2016 годах – депутат Государственной думы VI созыва, член фракции "Единая Россия".Был заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, входил в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.Осенью 2016 года стал советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Курировал вопросы нормотворчества и информационно-пропагандистской работы.В сентябре 2018 года был избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от партии "Единая Россия".Возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Входил в рабочую группу по анализу и совершенствованию законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.С 2021 года – депутат Государственной думы РФ VIII созыва, член фракции "Единая Россия", председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.Александр Хинштейн продолжает заниматься журналистикой, регулярно публикуя результаты своих расследований на страницах "МК".Постоянный эксперт и участник общественно-политических программ на федеральных телеканалах.Является автором ряда публицистических изданий: "Какого цвета страх" (2002), "Подземелья Лубянки" (2005), "Охота на оборотней" (2005), "Ельцин. Кремль. История болезни" (2006), "Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги" (2007), "Как убивают Россию" (2008), "Тайны Лубянки" (дополненное издание книги "Подземелья Лубянки", 2008), "К.Р.И.З.И.С." (в соавторстве с Владимиром Мединским, 2009), "Сказка о потерянном времени: почему Брежнев не смог стать Путиным" (2011), "Конец Атлантиды: почему Путин никогда не станет Горбачевым" (2018). В 2017 году под редакцией Хинштейна в свет вышли дневники одного из руководителей НКВД-МВД (1941-1953), первого председателя КГБ СССР (1954-1958), начальника ГРУ ГШ (1958-1963) Ивана Серова "Записки из чемодана". Член президиума Ассоциации юристов России.Секретарь Союза журналистов РФ.Награжден орденами Александра Невского (2020), Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017), Дружбы (2023), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2002), медалью "Защитнику свободной России" (1995), ведомственными наградами.Отмечен благодарностью (2012) и Почетной грамотой президента РФ (2018), благодарностью правительства РФ (2014). Имеет награды Русской Православной Церкви.Лауреат нескольких профессиональных журналистских премий, в том числе "Золотое перо России" (2004), премией имени Артема Боровика (дважды) и др.Александр Хинштейн женат, воспитывает двоих сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, александр хинштейн