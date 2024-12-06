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В Кабардино-Балкарии нашли незаконную майнинг-ферму
В Кабардино-Балкарии нашли незаконную майнинг-ферму - РИА Новости, 06.12.2024
В Кабардино-Балкарии нашли незаконную майнинг-ферму
Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" вместе с правоохранителями нашли в Урванском районе Кабардино-Балкарии майнинг-ферму,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:16
2024-12-06T14:16
2024-12-06T14:21
происшествия
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НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" вместе с правоохранителями нашли в Урванском районе Кабардино-Балкарии майнинг-ферму, оборудованную 53 устройствами для добычи криптовалюты, сообщила пресс-служба компании. "В ходе совместных контрольных мероприятий с правоохранительными органами энергетики обнаружили в одном из домовладений садоводческого товарищества подключение к электрической сети в обход прибора учета. При осмотре рабочая группа выявила незаконно присоединенное оборудование: 53 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты", - говорится в сообщении. Отмечается, что объем похищенной электроэнергии превысил 380 тысяч киловатт-часов, а ущерб, нанесенный сетевому комплексу региона, оценен почти в 1,4 миллиона рублей. "Материалы о хищении переданы в правоохранительные органы республики для принятия процессуальных решений в рамках действующего законодательства", - уточняет компания.
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происшествия, урванский район, кабардино-балкарская республика (кбр), россия
Происшествия, Урванский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Россия
В Кабардино-Балкарии нашли незаконную майнинг-ферму
В КБР нашли незаконную майнинг-ферму для добычи криптовалюты